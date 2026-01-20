Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西班牙列车相撞增至39死全国哀悼三天　疑铁轨接头破裂肇祸

即时国际
更新时间：14:28 2026-01-20 HKT
发布时间：14:28 2026-01-20 HKT

西班牙南部科尔多瓦省发生严重高速列车脱轨事故，死亡人数增至40人、150余人受伤。西班牙首相桑切斯宣布，将为事故遇难全国哀悼三日。路透社引述消息人士指，铁轨接头出现破裂和磨损，或导致今次意外的成因。

铁轨接头出现破裂和磨损

事故发生后，西班牙首相桑切斯、交通部长普恩特等官员前往现场视察，并取消原定参加瑞士达沃斯世界经济论坛的行程。桑切斯强调，政府将以公开透明方式彻查事故原因，并在调查完成后立即公布相关信息。

警方及调查专家正持续分析现场铁轨与列车残骸，西班牙铁路事故调查委员会（CIAF）也已展开全面调查。

路透社引述消息人士表示，根据初步调查，现场技术人员发现铁轨接头（fishplate）出现破裂和磨损，导致两段铁轨之间形成间隙，随著列车经过，间隙不断扩大。

知情人士表示，这一破损可能已存在一段时间，并可能成为确定事故原因的关键。Iryo列车为Frecciarossa 1000型，使用不到四年；事故地段的铁路去年5月已完成全面翻新。西班牙国家铁路公司Renfe总裁表示，目前难以确定事故原因，但已排除人为操作失误。

事件发生在周日晚上，一列从马拉加开往马德里的Iryo高速列车在阿达穆斯附近脱轨，撞向对向列车，造成后者也脱轨并冲下路堤。列车共载有317名乘客，部分车厢侧翻，多人被困，紧急救援队伍迅速展开行动，伤者已送往多家医院，其中12人仍在重症监护室。

