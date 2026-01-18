加沙和平委员会邀60国加入 10亿美元可做「永久会员」？

美国总统特朗普15日正式宣布成立「加沙和平委员会」（Board of Peace，下称和平委员会），并公布7名位创始成员名单。美媒爆料特朗普政府邀请了60多个国家的领导人加入该委员会，并提出首年捐款超过10亿美元（约78亿港元）可成为「永久委员」。



《耶路撒冷邮报》引述西方外交官说：「特朗普似乎正在建立一个不仅处理加沙问题，可能是类似『迷你联合国』的组织。」

彭博社周六晚报道，加沙和平委员会章程草案指出，「每个成员国的任期自本章程生效之日起不超过3年，可由主席续任」，但「3年任期的规定不适用于在本章程生效后第一年内向和平委员会捐款超过10亿美元的成员国」。

这个和平委员会将负责重建加沙走廊，并确保哈马斯解除武装。主席由特朗普担任，白宫周五宣布，创始成员包括美国国务卿鲁比奥、美国中东问题特使威特科夫、特朗普女婿库什纳、英国前首相贝理雅等7人。

据指特朗普政府已邀请60多个国家的领导人加入该委员会。加拿大传媒报道，加拿大总理卡尼已接受了邀请。阿根廷总统米莱也宣布，他已接受邀请，并感谢美国总统。

土耳其当局表示，土耳其总统埃尔多安也是潜在委员之一。埃及外交部在新闻发布会上表示，埃及政府正在研究总统塞西加入该委员会的提议。