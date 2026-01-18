格陵兰之争︱特朗普下月起向欧洲多国加征关税 将逐步提升税率 直至达成协议

美国总统特朗普表示，将对多个欧洲盟友实施一连串递增关税措施，直至美国获准购买格陵兰为止。相关关税将于2月1日起生效，税率为10%，并于6月1日进一步上调至25%。

特朗普：关税持续至达成购买协议

路透社报道，特朗普在社交平台Truth Social发文称，美国将于2月1日起，向丹麦、挪威、瑞典、法国、德国、英国、荷兰及芬兰加征10%关税，并于6月1日将税率上调至25%。他表示，有关关税将持续实施，直至美国与相关方面就购买格陵兰达成协议。

特朗普称将对多个欧洲盟友实施一连串递增关税措施，直至美国获准购买格陵兰为止。路透社

欧洲多国近日派兵加强格陵兰岛的防卫。路透社

特朗普周五在白宫重申美国「必须」得到格陵兰，并向传媒表示，美方基于国家安全考量需要该岛，若有国家不配合，美国可能对其加税。

另外，数以千计示威者周六在丹麦多地集会声援格陵兰，抗议美国总统特朗普扬言吞并该北极岛屿，并要求美国尊重格陵兰人民的自决权。示威者高呼「格陵兰不是待售品」，并展示写有「别碰格陵兰」等标语的横额，挥舞格陵兰红白色自治旗「Erfalasorput」，在哥本哈根市政厅广场集结后，游行前往美国驻丹麦大使馆。