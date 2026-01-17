日本熊出没 | 熊袭事件频传 观光厅推新警告标志 提醒别做3件事

日本全国自去年秋季起，熊出没袭人事件频传，国土交通省观光厅为此制作全新的警告标志，希望透过简单的视觉图像，提醒外国游客及民众，喂食熊只、靠近牠们或随意丢弃垃圾，皆属禁止行为。

这3款警告标志以一目了然的图形符号呈现，目前已可在观光厅官方网站免费下载。设计内容包括以红色斜线划过喂食或接近熊只的人物图像，并清楚说明弃置垃圾如何吸引熊出没。

日本多地均捕获熊只。路透社

日本全国自去年秋季起，熊出没袭人事件频传。路透社

日本到处设警告牌，提醒民众有熊出没。美联社

日本有网民整理去年有发现熊出没的城市、城镇和村庄的通报，结果让日本地图呈现一大片怵目惊心的红色。X@L_yukisuki

警告勿喂饲、勿靠近、勿乱抛垃圾

根据观光厅说明，去年发生的熊只伤人事件，已不再局限于偏远山区，也在登山步道及观光景点发生。鉴于此情况，因应熊害对策方案，将针对包含访日外国游客在内的登山客，提供多语化资讯，并纳入政策方针，因此在环境省协助下，正式推出这套用于防范熊只的全新观光图形符号。

观光厅表示，希望地方政府与民间企业广泛运用这3款辨识度高的设计，张贴于标牌、海报及网站等各种场域，并强调：「我们希望将这些标志张贴在熊只可能出现的观光景点，以协助保障游客安全。」