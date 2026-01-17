Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本熊出没 | 熊袭事件频传 观光厅推新警告标志 提醒别做3件事

即时国际
更新时间：14:24 2026-01-17 HKT
发布时间：14:24 2026-01-17 HKT

日本全国自去年秋季起，熊出没袭人事件频传，国土交通省观光厅为此制作全新的警告标志，希望透过简单的视觉图像，提醒外国游客及民众，喂食熊只、靠近牠们或随意丢弃垃圾，皆属禁止行为。

这3款警告标志以一目了然的图形符号呈现，目前已可在观光厅官方网站免费下载。设计内容包括以红色斜线划过喂食或接近熊只的人物图像，并清楚说明弃置垃圾如何吸引熊出没。

相关新闻：
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空

日本多地均捕获熊只。路透社
日本多地均捕获熊只。路透社
日本全国自去年秋季起，熊出没袭人事件频传。路透社
日本全国自去年秋季起，熊出没袭人事件频传。路透社
日本到处设警告牌，提醒民众有熊出没。美联社
日本到处设警告牌，提醒民众有熊出没。美联社
日本有网民整理去年有发现熊出没的城市、城镇和村庄的通报，结果让日本地图呈现一大片怵目惊心的红色。X@L_yukisuki
日本有网民整理去年有发现熊出没的城市、城镇和村庄的通报，结果让日本地图呈现一大片怵目惊心的红色。X@L_yukisuki

警告勿喂饲、勿靠近、勿乱抛垃圾

根据观光厅说明，去年发生的熊只伤人事件，已不再局限于偏远山区，也在登山步道及观光景点发生。鉴于此情况，因应熊害对策方案，将针对包含访日外国游客在内的登山客，提供多语化资讯，并纳入政策方针，因此在环境省协助下，正式推出这套用于防范熊只的全新观光图形符号。

观光厅表示，希望地方政府与民间企业广泛运用这3款辨识度高的设计，张贴于标牌、海报及网站等各种场域，并强调：「我们希望将这些标志张贴在熊只可能出现的观光景点，以协助保障游客安全。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
2026-01-16 13:00 HKT
荃湾男子麦当劳后梯挥舞菜刀 警持盾牌驰至制服
00:49
荃湾男子麦当劳后梯挥舞菜刀 警持盾牌驰至制服
突发
5小时前
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
6小时前
江西杀猪宴演变成失控抢食。抖音
00:42
杀猪宴︱备桌百席涌入4万人变丧尸抢食 博主遭派出所约谈︱有片
即时中国
6小时前
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
保健养生
21小时前
76岁前TVB金牌司仪「爆血管」 一部位大片瘀黑极骇人  曾言「生老病死控制唔到」
76岁前TVB金牌司仪「爆血管」 一部位大片瘀黑极骇人  曾言「生老病死控制唔到」
影视圈
6小时前
生日Switch游戏机被没收 美11岁童开枪爆头杀父
生日Switch游戏机被没收 美11岁童开枪爆头杀父
即时国际
3小时前
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
饮食
2026-01-16 15:49 HKT
惠康全场88折！满额送$10现金券 金莎礼盒$77.5/寿桃鲍鱼福喼低至3折
惠康全场88折！满额送$10现金券 金莎礼盒$77.5/寿桃鲍鱼福喼低至3折
饮食
21小时前
刁钻乘客电召的士 机场往粉岭皇后山邨 大胆自定3项免收费 网民眼火爆：免埋车资啦｜Juicy叮
刁钻乘客电召的士 机场往粉岭皇后山邨 大胆自定3项免收费 网民眼火爆：免埋车资啦｜Juicy叮
时事热话
2026-01-16 11:06 HKT