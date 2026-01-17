旧物变珍品 | 摆放家门40年巨型陶罐 25万元拍出 91岁嫲喜获生日大礼

家中旧物随时变珍品，美国内布拉斯加州一名91岁老妇，40年来一直把一个巨型陶罐堆放在门口，未予重视。没想到经专家鉴定后，发现竟是极其罕见的珍品，最终在她生日当天以3.2万美元（约25万港元）拍出，成为她一生中最惊喜的生日大礼。

这名叫洛伊丝.尤尔根斯（Lois Jurgens）的老妇，拥有一个「红翼陶罐」（Red Wing Stoneware），过去40年来一直被放置在门口走廊，久经风雨日晒。随著洛伊丝年事已高，打算清理家务时，原本考虑在住家的车库随便出售。她谦虚地预估，这个老旧陶罐大概顶多值50到100美元（约390至780港元）。

这个巨型陶罐拥有罕见的蓝色蝴蝶标记。 Bramer Auction and Realty

拥罕见蓝色蝴蝶标记

就在陶罐准备被清掉之际，拍卖商布莱默（Ken Bramer）获邀上门鉴定。布莱默回忆，他当时原本不抱期待，但当他拨开陶罐上的落叶并将其转动后，竟在背面发现罕见的「蓝色蝴蝶标记」；这种印记在红翼陶罐历史中非常少见，是收藏家眼中的梦幻珍品。

这个陶罐的消息传开后，立刻吸引来自各州的收藏家高度关注。拍卖会当天正好是洛伊丝的91岁生日，她因为在教堂当义工未能到场，直到拍卖结束才抵达。

惊叹不可思议

布莱默见到洛伊丝后故意开玩笑说「卖得比100美元好一点点」，接著才揭晓最终成交价为3.2万美元。洛伊丝听闻后惊讶到双膝发软，甚至需要旁人搀扶，才能上台领取惊喜大礼。她感动地表示，这绝对是她91年人生中，遇过的最不可思议的事。