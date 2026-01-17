纽约Pokemon店遇劫 3匪持枪指吓店员及顾客 抢走值78万元商品
发布时间：13:27 2026-01-17 HKT
美国纽约市曼哈顿一间售买Pokemon相关产品的店铺遭持抢匪徒打劫，有多张Pokemon珍贵卡牌被盗，损失商品总价值约为10万美元（约78万港元）。过去一周，波士顿、洛杉矶和西雅图也发生类似劫案。
事发时店内挤𣼛40顾客
最新一宗于周三（14日）晚，纽约警方指出，他们当晚接获报案，指有3名匪徒闯入一间Pokemon店内，拔枪指吓店员及顾客，然后夺走多件商品、现金和一部手机。
这家店铺去年11月开业，出售Pokemon卡牌和卡牌配件，以及Pokemon主题的生活用品和精选的艺术家作品。事发时店内挤满了40多名顾客。
抢劫过程仅3分钟
店员指，整个抢劫过程历时仅3分钟。美国部分媒体报道，被盗走的Pokemon卡牌，其中有些单价高达5500美元（4.3万港元）。
案发后至今暂未有人被捕。Pokemon卡牌不仅吸引孩童，还有成年粉丝与收藏家，甚至部分卡牌的售价高达数百万美元。
加州本月上旬也发生一宗类似的持枪劫案，总值约30万美元（约233.3万港元）的Pokemon卡牌遭盗走。
