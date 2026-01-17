欧洲研究：孕妇服扑热息痛安全 反驳特朗普指增自闭症风险说法

英国医学期刊《刺针》（The Lancet）刊登的欧洲最新研究指出，只要按照建议剂量，妇女怀孕期​​间服用扑热息痛（Paracetamol）不会增加婴儿患上自闭症、过度活跃症（ADHD）或智障的风险，这进一步佐证了越来越多的研究结果，驳斥了美国总统特朗普的说法。去年，特朗普曾宣称这种止痛药与自闭症之间存在未经证实的联系，并呼吁孕妇不要服用扑热息痛。

特朗普曾呼吁孕妇勿服用

这项最新的研究在《刺针妇产科与女性健康》期刊上发表，分析了43项研究，并得相关出结论。其中最严谨的研究，例如对兄弟姐妹进行比较的研究，提供了强有力的证据，表明在美国以外地区服用扑热息痛的药物不会导致自闭症、过度活跃或智力障碍。

相关新闻：

称扑热息痛增自闭症风险 特朗普挨轰

特朗普去年曾宣称扑热息痛与自闭症之间存在未经证实的联系，并呼吁孕妇不要服用扑热息痛。路透社

扑热息痛是常见止痛药。路透社

欧洲的研究指出，怀孕期间服用扑热息痛是安全的。路透社

主要作者、伦敦大学圣乔治城学院妇产科和母胎医学教授哈利勒（Asma Khalil）表示，怀孕期间服用扑热息痛是安全的，如果孕妇出现疼痛或发烧，扑热息痛仍然是推荐的首选治疗方案。医生也建议孕妇在怀孕期间使用最小剂量、最短时间来控制疼痛和发烧；如果不及时治疗，这些症状可能对孕妇及其胎儿都构成风险。

研究涵盖逾26万自闭症儿童

这类研究规模很大，涵盖了超过26万名接受自闭症评估的儿童，以及分别约33.5万名和40.5万名接受过度活跃症和智力障碍评估的儿童。

虽然一些研究提出了孕期服用扑热息痛可能与自闭症风险存在关联，但更多研究并未发现这种关联。哈利勒指出，许多显示潜在关联的研究，包括特朗普官员引用的46项研究的综述，都容易受到偏差或混杂因素的影响，而她的团队的综述已试图消除这些影响。

专家：遗传是自闭症最大危险因子

去年在《英国医学杂志》发表的一篇综述指出，现有证据尚不足以明确证明孕期服用该药物与后代患有自闭症或过度活跃症之间存在关联。前一年发表在《美国医学会杂志》上的一项研究也发现，在对兄弟姐妹进行分析后，扑热息痛与儿童患自闭症、过度活跃症或智力障碍的风险无关。

专家指，遗传是自闭症最大的危险因子。其他危险因子包括孩子父亲的年龄、早产以及母亲在怀孕期间是否有健康问题。