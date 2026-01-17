伊朗局势 | 示威浪潮消退 取消大规模处决 特朗普暂缓军事行动

在伊朗当局切断网络和镇压行动造成数千人丧生逾万人被捕后，伊朗民众的反政府示威浪潮近日已逐渐减退。伊朗库尔德族人权组织Hengaw指，1月11日以来未看到新的抗议活动，而曾爆发示威的城市和乡镇，以及过去未出现大规模抗议的部分地点，现在都有重兵把守和安全部队进驻。而美国总统特朗普则感谢伊朗取消逾800人的绞刑，似暗示暂缓美国的军事行动。不过，欧盟航空安全局仍建议航空公司避开伊朗的领空。

人权组织：逾3000死

]在德黑兰，数天来未见任何抗议迹象，购物和街头生活表面上已恢复正常，但持续一周的网路中断仍在继续，当局没有报告该国其他地区发生任何动乱。总部位于美国的人权组织HRANA周五公布的死亡人数为3090人。

相关新闻：

伊朗局势︱当局重新开放空域 汉莎航空：仅白天航班往返以色列与约旦

特朗普似暗示暂缓针对伊朗的军事行动。美联社

欧盟航空安全局建议航空公司避开伊朗的领空。美联社

德黑兰市面大致回复正常。美联社

在德黑兰，数天来未见任何抗议迹象，购物和街头生活表面上已恢复正常。新华社

而美国先前扬言可能对伊朗采取新一轮军事行动，目前看似暂时缓和下来。一名沙特地阿拉伯官员透露，波斯湾盟国已说服美国总统特朗普给德黑兰政府「一次机会」。

特朗普周五（16日）亦不寻常地公开感谢伊朗政府未执行他声称原本针对数百名政治犯的处决行动。

特朗普暗示暂缓军事行动

特朗普连日来曾多次暗示，若德黑兰当局在席卷全国的抗议活动中痛下杀手，美国可能会对伊朗采取军事行动。

特朗普周五在离开白宫、准备前往佛罗里达州棕榈滩的海湖庄园度周末时，对媒体表示，伊朗取消了超过800人的绞刑，「而我非常尊重他们取消这项行动的决定」。

他也在其社交平台Truth Social发文指，原本有超过800人即将被处决，「但现在不会发生了，谢谢！」

特朗普似乎暗示，由于伊朗暂缓执行处决，美国采取军事行动的可能性正在降低。

特朗普先前曾就伊朗与当地抗议者发文表示：「援助正在路上」。但在周五被问到是否仍然如此时，他回应说：「嗯，我们拭目以待。」

伊朗宗教领袖：逾350清真寺及400医院遭破坏

被问到是谁说服他收回看似将对伊朗动武的暗示时，特朗普表示：「没有人说服我，是我自己说服了自己。他们没有处死任何人，他们取消了绞刑。这对我产生很大的影响。」

伊朗这波示威于去年12月28日爆发，最初是民众抗议货币剧贬，随后扩大为更大规模抗议行动，甚至出现推翻神权政体的诉求。

强硬派宗教领袖哈塔米（Ahmad Khatami）首次公布这轮示威浪潮造成的损失统计数据，指350座清真寺、126个祈祷厅和20处其他宗教场所受到破坏，另有400家医院、106辆救护车、71辆消防车和另外50辆紧急车辆也遭受损毁。

欧盟吁航空公司2月16日前避开伊朗空域

欧盟航空安全局建议航空公司停止在伊朗空域所有高度的飞行活动。通报说，鉴于当前局势持续紧张以及美国可能采取军事行动，伊朗防空部队已处于高度戒备状态。伊朗空域、即德黑兰飞行情报区的民用航空器被误认的风险有所增加。

通报说，若美国进行军事干预，则不能排除伊朗针对美国资产的报复行动。通报建议，航空运营商在伊朗邻国空域进行飞行或航线规划时保持高度谨慎，特别是对设有美国军事基地的地区实施应急计划，并密切关注这些地区的空域动态。通报有效期暂定至2月16日。

