特朗普关税案｜美最高法院或周二公布裁决 白宫：若遭推翻先改普遍征10%关税

涉及万亿美元经贸命运的特朗普全球关税战，正迎来历史性司法审判。美国最高法院预告，或于下周二（20日）公布最新一批案件裁决，外界预期悬而未决的「特朗普关税案」或会揭盅。面对判决可能判处政府败诉的风险，白宫方面表示，已制定「B计划」应急，一旦现行关税被推翻，将立即启动替代法案，对进口商品普遍征收10%关税，以作临时应措施。

长远或改用安全条款

美国最高法院周五于官网发布最新日程，宣布大法官可能在下周二例行开庭时，就已完成口头辩论的案件发布裁决。虽然院方一如既往保持神秘，未透露具体名单，但全球商界与政坛均将焦点锁定在特朗普引发的关税诉讼。

美国最高法院预告，或于下周二（20日）公布最新一批案件裁决，外界预期悬而未决的「特朗普关税案」或会揭盅。路透社

白宫国家经济委员会（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）周五接受访问时，首次开底牌证实政府已预备「非常可靠」的替代方案。路透社

此案核心在于特朗普去年引用1977年《国际紧急经济权力法》（IEEPA），绕过国会对全球加征大规模「解放日」关税。原告方批评此举属行政越权，侵犯国会课税权。尽管最高法院目前由保守派把持，但在早前的口头辩论中，多位大法官均对「紧急状态」是否能无限期支撑广泛征税表达怀疑。

面对山雨欲来的法律裁决，白宫国家经济委员会（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）周五接受访问时，首次开底牌证实政府已预备「非常可靠」的替代方案。哈塞特直言，若法院裁定现行关税无效，白宫将第一时间启动10%的应急关税。

哈塞特指出，这笔10%的征收率旨在「弥补大部分缺口」，以维持特朗普贸易政策的连续性。据报道，这套应急方案很可能引用《1974年贸易法》第122条，该条款专门为因应国际收支失衡而设，授权总统在不超过150天的期限内，课征最高达15%的附加关税。

哈塞特强调，10%的方案仅属过渡性质，白宫正密锣紧鼓研究更具法律韧性的长远途径。这包括考虑引用《贸易扩张法》第232条（国家安全理由）或《1974年贸易法》第301条，针对特定国家或行业加征更高关税。虽然这些条文的行政程序较慢且繁琐，但较难在宪法层面被轻易推翻。

尽管司法风险沉重，特朗普政府对外仍维持强硬姿态。哈塞特表示，政府对最高法院最终支持总统权力抱有「高度信心」。