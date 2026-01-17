Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生日Switch游戏机被没收 美11岁童开枪爆头杀父

即时国际
更新时间：07:04 2026-01-17 HKT
发布时间：07:04 2026-01-17 HKT

美国宾州发生一宗骇人听闻的伦常惨剧。一名刚满11岁男童，疑因不满游戏主机「任天堂Switch」被没收，竟在生日当晚趁家人熟睡后，偷取钥匙打开枪柜，近距离朝养父头部开枪致其死亡。原本欢愉的生日会最终以鲜血收场，少年现正面临谋杀罪指控。

庆生会后惊传巨响 妻目睹夫倒卧血泊崩溃

综合《纽约邮报》等外媒报导，涉案男童克莱顿（Clayton Dietz）于本月13日迎来11岁生日。当晚父母才刚为他唱完生日歌庆祝，全家人随后各自回房入睡。不料深夜时分，屋内突然传出惊人巨响，克莱顿的养母被惊醒后，起初听到疑似「水滴声」，随即前往视察，惊见42岁丈夫道格拉斯（Douglas Dietz）头部中枪，鲜血浸透床单。

案发后，站在一旁的克莱顿神情骇人，并大声呼喊：「爸爸死了！是我杀了爸爸！」现场气氛令人不寒而栗。

据警方调查及少年供词指，克莱顿与养父母于2018年建立收养关系。案发当晚，他不满养父要求他上床睡觉并没收其Switch游戏机，愤怒之下理智全失。他先从抽屉偷走枪柜钥匙，打开保险柜取回游戏机，但他并未直接回房玩游戏，而是自行为枪枝装填子弹，随后冷静地走到养父床边，瞄准其头部扣动扳机。

克莱顿在接受侦讯时坦承，开枪前完全没有思考后果，当时心中只有愤怒。这宗因为一台游戏机引发的血案，令原本幸福的家庭彻底破碎。年仅11岁的克莱顿目前已被控以杀人罪。由于案情严重且涉及预谋成分，当地社会对少年犯罪及家中枪枝管理问题再次引发激烈讨论。

