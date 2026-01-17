Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

意国女总理访日︱与《北斗之拳》作者原哲夫兴奋合照 高市早苗送Hello Kitty庆生

即时国际
更新时间：16:49 2026-01-17 HKT
发布时间：16:04 2026-01-17 HKT

正在日本访问的意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni），周五（16日）与日本首相高市早苗举行首脑会谈，宣布将两国关系升格为「特别战略伙伴关系」。适逢15日是梅洛尼49岁生日，高市特别投其所好，送上日本玩具品牌Sanrio人气角色Hello Kitty精品庆生。此外，梅洛尼更在IG大晒与日本经典漫画《北斗之拳》作者原哲夫的合照。

梅洛尼化身小粉丝合照

梅洛尼16日在个人IG更新动态，公开她与原哲夫的合影，并发文感谢。梅洛尼表示，能够与「北斗之拳」作者见面深感荣幸，感谢对方赠送的珍贵礼物。她也特别提到，原哲夫的作品陪伴意大利许多世代成长，已经成为国民的共同记忆。自「北斗之拳」1980年代在意大利出版以来，原哲夫在当地有极高人气，梅洛尼本身也是原哲夫的粉丝。

二人合照中，梅洛尼捧著原哲夫赠送的手绘插画，右上角以意大利文写著「生日快乐」。

之后原哲夫亦在个人X帐号，分享与梅格尼见面的情景。

钟情动漫 获赠Hello Kitty耳环玻璃杯

梅洛尼较早前与高市早苗于日本首相官邸会面，双方同意在经济安保及防卫领域深化合作，并在共同声明中强调强化关键矿产供应链，以抗衡经济胁迫及出口限制。

会谈之外，另一亮点是高市早苗精心准备的生日惊喜。得知梅洛尼是标准的日本动画迷，钟爱《鲁邦三世》及《宇宙海贼哈洛克船长》等经典作，高市特意挑选了Hello Kitty耳环及玻璃杯作为礼物。梅洛尼随后在社交平台分享与高市的合照，更利用AI技术将两人「动画化」，玩味十足。

报道指，在2022年10月成为意大利首位女性总理之前，梅洛尼经常透过社群媒体分享日本动画及动画风插画。

事实上，日本政府似乎对梅洛尼的嗜好了如指掌。在梅洛尼于2024年2月访日时，时任日本首相岸田文雄特别赠送她Hello Kitty 的日意辞典，据报是为了让梅洛尼的女儿学日语。2023年5月举行的G7广岛峰会期间，岸田也曾赠送Hello Kitty玩偶，作为给梅洛尼女儿的礼物。

