澳洲女子揭纽约「淫魔兄弟」强奸　临开审前惊传猝逝

澳洲一名女子控诉纽约知名房地产经纪人奥伦（Oren Alexander）与其双胞胎兄弟阿隆（Alon Alexander）性侵，这宗案件登上各大媒体版面，揭发他们以财富名气和地位引诱数十名女性并下药迷奸。这宗性侵案将于月底开审，但澳洲传45岁吹哨人怀特曼（Kate Whiteman）出去年底在澳洲过世，新南威尔士州法医办公室调查后，认为死因无可疑。

双胞胎兄弟始终不认罪。目前尚不清楚怀特曼在案件中是否担当任何角色。基于家属意愿，澳洲方面拒绝提供有关怀特曼死亡的进一步资讯。

「淫魔兄弟」塔尔、奥伦、阿隆现身法庭进行审前程序。 路透社

怀特曼宣称2012年在纽约夜店认识双胞胎兄弟奥伦和阿隆后，被2人带往汉普顿（Hamptons）伊凡爵士城堡（Sir Ivan’s Castle）参加派对。在2024年3月提出的诉状中，怀特曼指控兄弟俩在那场派对上对自己「性侵、虐待、强暴、压制、抚摸、骚扰、殴打及猥亵」。她「极度恐惧」这对双胞胎，事后因严重忧郁、焦虑及安全疑虑，一直卧床不起，几乎足不出户。

怀特曼案件引发骨牌效应，后来有多名女性陆续挺身提出类似指控，双胞胎的兄长塔尔（Tal Alexander）也被发现涉案。《纽约时报》指出，截至2025年2月，至少有17名女性对三兄弟其中一人或多人提起民事诉讼，指控他们在迈阿密、曼哈顿甚至莫斯科等地实施性侵犯。

根据起诉书，三兄弟在2005至2021年，即长达14年间，以「奢华体验、旅行和住宿承诺」引诱并性侵女性，过程中会施用迷奸药「GHB 镇静剂」，防止受害者抗拒或逃跑，导致「一些受害者经历身体和精神能力受损的症状，包括行动与语言能力受限、对于事件记忆不完整等。」

一些受害者透过交友软体或社交媒体认识三兄弟，另一些受害者则在夜店或派对上遇见他们。更令人心寒的是，多宗案件都涉及轮奸，3人性暴力纪录更可追溯至高中时期。

目前兄弟3人均否认指控，审判订于1月26日开始，若罪名成立，每人将面临15年至终身监禁。他们的父母14日发表声明力挺儿子，「相信他们是清白的」，希望外界以法庭证据而非舆论评断。