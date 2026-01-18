闲鱼涌现日本警队制服　仿真度极高惹保安隐忧

日本媒体近日揭发，中国大型二手交易平台「闲鱼」上惊现大量日本警察及自卫队制服，引发日本社会对公共安全的忧虑。据日媒报道，平台上有卖家出售包括警视厅制服、滋贺县警肩章、防暴警察装备，甚至有参议院手帐及国会议员徽章。部分商品标明是「复制品」，但亦有卖家声称出售的是「真品」。

闲鱼上售卖的日本警察制服及徽章。网络图片

仿真度极高。网络图片

全套制服。网络图片

专家忧成犯罪工具

令人担忧的是，部分装备仿真度极高。一款标有「警视厅·装备品」及「令和7年」字样的防割背心，细节与真品几无二致，连现役警察也坦言难以单凭肉眼分辨真伪。虽然有专家指出，这类商品多由动漫迷或军事爱好者作 Cosplay 收藏之用，但近期涉及假冒人员的罪案频生，令当局不敢掉以轻心。

今年5月柬埔寨一宗涉 29 名日本人的诈骗案中，警方曾搜查出警视厅制服；9 月亦有日本人佩戴网购的伪造国会议员徽章企图闯入政府大楼被捕。军事记者黑井文太郎警告，虽然犯罪分子可用复制品犯案，但若狂热份子利用真制服假冒公职人员，其潜在威胁更大，理论上可用于恐怖袭击或诈骗。针对事件，日本防卫省及警察厅表示会加强装备管理及人员纪律，严防内部流出。