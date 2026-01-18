Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闲鱼涌现日本警队制服　仿真度极高惹保安隐忧

即时国际
更新时间：22:51 2026-01-16 HKT
发布时间：15:11 2026-01-18 HKT

日本媒体近日揭发，中国大型二手交易平台「闲鱼」上惊现大量日本警察及自卫队制服，引发日本社会对公共安全的忧虑。据日媒报道，平台上有卖家出售包括警视厅制服、滋贺县警肩章、防暴警察装备，甚至有参议院手帐及国会议员徽章。部分商品标明是「复制品」，但亦有卖家声称出售的是「真品」。

闲鱼上售卖的日本警察制服及徽章。网络图片
闲鱼上售卖的日本警察制服及徽章。网络图片
仿真度极高。网络图片
仿真度极高。网络图片
全套制服。网络图片
全套制服。网络图片

专家忧成犯罪工具

令人担忧的是，部分装备仿真度极高。一款标有「警视厅·装备品」及「令和7年」字样的防割背心，细节与真品几无二致，连现役警察也坦言难以单凭肉眼分辨真伪。虽然有专家指出，这类商品多由动漫迷或军事爱好者作 Cosplay 收藏之用，但近期涉及假冒人员的罪案频生，令当局不敢掉以轻心。

相关阅读：「闲鱼」二手平台｜物品附低胸美女照变色情暗号？ 单车卖家：可骑90分钟

今年5月柬埔寨一宗涉 29 名日本人的诈骗案中，警方曾搜查出警视厅制服；9 月亦有日本人佩戴网购的伪造国会议员徽章企图闯入政府大楼被捕。军事记者黑井文太郎警告，虽然犯罪分子可用复制品犯案，但若狂热份子利用真制服假冒公职人员，其潜在威胁更大，理论上可用于恐怖袭击或诈骗。针对事件，日本防卫省及警察厅表示会加强装备管理及人员纪律，严防内部流出。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
渣打马拉松2026 ‧ 持续更新
01:34
渣打马拉松2026．持续更新︱田总：得奖名单暂无调乱号码布情况 10名海外精英跑手获金级成绩
社会
37分钟前
01:04
渣打马拉松2026︱50名跑手送院 二人危殆 二人严重
突发
52分钟前
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
2026-01-17 15:47 HKT
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
23小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
3小时前
01:39
渣打马拉松2026｜周润发跑10K两个钟冲线 参赛「志在同观众打招呼 」：最紧要享受过程！
社会
6小时前
车cam直击｜上水单车妇过马路 遭客货车撞毙 司机涉危驾被捕
00:17
车cam直击｜上水单车妇过马路 遭客货车撞毙 司机涉危驾被捕
突发
1小时前
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影视圈
18小时前
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 武打经典作无数 《陈真》、《功夫》深入民心丨独家
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 武打经典作无数 《陈真》、《功夫》深入民心丨独家
影视圈
1小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
22小时前