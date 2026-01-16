印度国际风筝节｜一家三口骑车被风筝线缠上 飞出21米高架桥身亡

印度古加拉特邦国际风筝节每年都会传出风筝线割喉的致命意外，其中一宗特别触目。苏拉特（Surat）一名男子载妻子及7岁女儿，骑电单车跨越高架桥，不幸被风筝线缠上导致电单车失控，全家从21米高的桥上摔落。父女当场身亡，母亲则刚好跌在人力车 顶，送院后也不治身亡。



事发于在苏特拉市当地高架桥Chandrashekhar Azad Flyover，14日晚上，35岁男子谢赫（Rehan Shaikh）骑车载着30岁妻子雷哈娜（Rehana）和7岁女儿阿丽莎（Alisha），在高架桥上突然被风筝线缠住。

警方表示，谢赫一手试图解开风筝线，一手继续驾车，结果电单车失控，一家三口从21米桥上坠地。谢赫和女儿当场死亡，妻子刚好摔在人力车顶，送院后情况危急，但后来也传出不治身亡。

类似事件15日下午发生在苏特拉市Anand Villa区，8岁男童博尔斯（Rehansh Borse）和朋友在家附近巷子踩单车时突然被风筝线割喉，导致他摔下单车，伤重不治。

另一宗事件中，48岁男子霍萨马尼（Sanjukumar Hosamani）在卡纳塔克邦骑车时被风筝线割喉，倒下时成功拨通女儿电话求救，但最后仍因大量失血身亡。