丹麦外相：格陵兰人绝不受美金钱诱惑 强调丹麦有清晰红线

丹麦外相拉斯穆森表明，丹麦从未同意成立旨在讨论「美国如何获得格陵兰岛」的所谓工作组，并强调丹麦在格陵兰岛问题上有「清晰的红线」，即美国必须尊重丹麦与格陵兰岛的主权。拉斯穆森又指出，他很确定格陵兰人不会受到美国金钱诱惑而加入美国。

受各界瞩目的格陵兰、丹麦、美国三方会谈本周三（14日）在华盛顿落幕，拉斯穆森接受美国霍士新闻访问时表示，他不相信也不希望美国会入侵格陵兰，因为这将会让北约瓦解，目前三方都对北极地区的安全有共识，希望可以透过现有架构用更正面的态度去找出合理并能让大家接受的解决方式。

拉斯穆森表示，丹麦了解美国对于北极地区安全的疑虑，但这必须要建立在事实上的对话，他表示丹麦与美国的情报都显示，中国战舰已经许久未经过当地，格陵兰当地也绝对没有中国投资，他说在他担任2任丹麦总理期间明确阻挡中国资金进入格陵兰的基础建设。

据丹麦媒体报道，美国白宫新闻秘书莱维特周四（15日）在白宫记者会上声称，美方与丹麦、格陵兰岛方面在华盛顿举行会晤后同意成立一个工作组，继续「就美国获得格陵兰岛一事进行技术讨论」，并强调总统特朗普希望美国「获得」格陵兰岛。

指美须尊重丹麦及格陵兰主权

拉斯穆森当天在接受丹麦电视二台采访时回应说，丹麦在格陵兰岛问题上有「清晰的红线」，即美国必须尊重丹麦与格陵兰岛的主权。他表示，美方上述说法预示著未来谈判将「非常、非常困难」。

拉斯穆森和格陵兰岛自治政府外交部长莫茨费尔特14日到访美国，与美国副总统万斯、国务卿鲁比奥会晤。拉斯穆森在会晤后强调，丹麦和美国之间就格陵兰岛问题存在「根本性分歧」。

拉斯穆森在访谈中被问及是否相信美国可以透过支付每个格陵兰人超过丹麦补助的金额，然后让格陵兰人投票表决是否脱离丹麦。

「不应把人当交易品」

拉斯穆森表示，美国当然有可能这样做，但格陵兰人不会接受，因为最新的民调显示只有6%的格陵兰人想成为美国人。

主持人接著问，若一个人发50万美元（约390万港元）呢？他们不会投票脱离丹麦吗？拉斯穆森坚定的表示，不可能。他接著说，美国也绝不可能在格陵兰岛支付北欧式的社会福利。

他也表示，现在已经是2026年，跟人做交易可以，但不应该把人当作交易品。这是丹麦的底线。