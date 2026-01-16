自闭症芭比新登场 配备平板、指尖陀螺 提倡多元包容

芭比（Barbie）制造商美泰儿公司（Mattel）宣布推出1款患有自闭症的芭比娃娃，成为该公司多元包容系列的最新成员。美泰儿迄今已推出唐氏症芭比、视障芭比、第1型糖尿病芭比、患有白斑症的肯尼与芭比，以及有助促进时尚娃娃系列多元包容的其他产品。

美泰儿今次与非牟利组织「自闭症自我倡议网络」（Autistic Self Advocacy Network）携手合作，历时逾18个月研发出这款芭比娃娃。这个组织致力维护自闭症人士权益及改善他们在媒体中的形象。

患有自闭症的芭比娃娃，成为多元包容系列的最新成员。路透社

美泰儿新闻稿指出，这款芭比旨在呈现自闭症患者以哪些方式感知并理解周遭世界。

眼神稍微侧向一边

自闭症芭比的眼神稍微侧向一边，呈现自闭症患者有时避免与他人眼神直接交流。

美泰儿也为这款娃娃设计活动式手肘和手腕，展现部分自闭症患者用来处理感官资讯或表达兴奋的行为，像是自我刺激、拍手和其他手势。

建议售价约92港元

美泰儿说明，每个自闭症芭比会戴上降噪耳机，左手拿著粉红色平板装置，仿照部分语言障碍的自闭症患者沟通时使用的工具，右手大姆指戴著粉红色指夹式指尖陀螺，并穿著平底鞋，以提升芭比稳定性和方便活动。

自闭症芭比在美泰儿官网、美国大型零售商Target门市上架，建议售价11.87美元（约92港元）；零售巨头沃尔玛（Walmart）预计3月起开卖。