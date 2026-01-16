KK园区2.0？ 柬泰边境惊现新诈骗集团 规模庞大戒备如监狱

缅甸政府日前宣布采取雷霆行动，出动军力彻底摧毁恶名昭彰的泰缅边境「KK园区」。然而，正当外界以为诈骗集团气数已尽之际，马来西亚国际人道主义组织（MHO）近日却发出警报，揭发在柬埔寨与泰国边境附近，已悄然崛起一座规模更庞大的新型诈骗园区，恐成为「KK园区2.0」，再度引发国际关注。

缅军炸毁635处设施 KK园区化为焦土

据缅甸政府公布消息，军方于1月10日对位于泰缅边界的「KK园区」展开大规模清剿行动，总计炸毁多达635处非法设施，试图以此回应国际社会对打击跨境电骗的压力。

虽然多国近年不断强化扫荡力道，但诈骗集团似乎早已「转场」。大马媒体《中国报》引述马来西亚国际人道主义组织MHO华裔社会公关代表胡杰良的消息指，新兴的诈骗黑点位于柬埔寨乌拜川（Ou Bei Choan），距离泰国沙缴府（Sa Kaeo）仅约1公里，地理位置极其隐蔽且方便跨境转移人手。

实地直击：高墙布满碎玻璃 宿舍加装铁花

胡杰良日前亲赴现场实地视察，并拍摄一段长达10分钟的影片。他指出，从卫星地图上看，该处伪装成普通开发区，但走近一看却戒备森严得令人心寒。园区占地极广，核心区域外围筑起高耸围墙，墙头铺满锐利的碎玻璃。

更骇人的是，园区内的宿舍窗户全部加装了封闭式铁花，设计完全仿照监狱，显然是为了防止被拐骗至此的受害者逃脱。胡杰良直言，这里的防范等级与KK园区相比有过之而无不及。

猪仔冒死传送定位 救援组织忧黑数庞大

这座「2.0版」园区之所以曝光，全赖一名受困其中的马来西亚籍男子。他不顾性命危险，偷偷向外界传送定位讯号救助。虽然此举一旦被发现恐遭毒打甚至灭口，但其传出的座标成功揭开了这座疑似「魔窟」的真面目。

MHO表示，目前仅与一名受害者取得联系，但根据园区规模推算，实际受困的人数恐怕极为惊人，潜藏的「黑数」不容小觑。组织呼吁各国政府正视诈骗基地南移及升级的趋势，避免更多无辜市民落入人间炼狱。