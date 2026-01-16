纪晓波母亲、香港商人崔丽杰据报塞班岛被捕 涉违美国移民法

据西太平洋美属北马里亚纳群岛（Marianas）首府塞班岛传媒周四（15日）报道，拥有香港永久居民身份的女商人、博华太平洋（Imperial Pacific International）主要股东崔丽杰（Cui Lijie），周二（13日）早上在塞班岛机场被美国移民及海关执法局（ICE）人员拘捕。消息指她涉嫌违反美国移民法，目前正被关押，等待下周的听证会。

投资签证疑失效 机场截获关押惩教署

现年68岁的崔丽杰是博华太平洋的核心人物，亦是台湾女星吴佩慈的男友纪晓波的母亲。塞班岛惩教署专员Anthony Torres向传媒证实，崔丽杰目前正关押于惩教署内。

吴佩慈在2013年恋上纪晓波。

有跨境赌博集团在内地被查处并宣判，有消息称，纪某某就是在港澳颇出风头的「赌场大亨」纪晓波。 网上图片

据了解，外国投资者在北马里亚纳群岛居住，必须持有有效的E-2C长期投资者签证。外界推测崔丽杰此次被捕，与其居留身份或投资签证失效有关。她将被拘留至本周晚些时候或下周举行的移民听证会，以决定下一步法律行动。

母子档豪掷20亿美元拟建赌场王国

崔丽杰与其子纪晓波过去在塞班岛叱咤一时，曾有报道指，二人投资高达20亿美元（约156亿港元）开发集赌场及酒店于一身的综合娱乐项目。该项目一度被视为塞班岛的经济救星，其营运的赌场在当地经营约4年。

然而，据报道，随着2020年3月新冠疫情爆发，赌场被迫关闭。去年底更有美媒报道指，该项目在建成一半后便遭弃之不顾，并卷入多项美国联邦调查及诉讼。直至去年8月，才传出有新投资者承诺接手完成项目。

博华太平洋于2024年6月正式被取消在香港交易所的上市地位。

纪晓波有澳门「赌场大亨」外号，是台湾女星吴佩慈的男友。