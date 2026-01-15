伊朗示威｜马斯克星链开放免费使用抗断网 境内约有5万台接收器

伊朗政权继续血腥镇压反政府抗议活动，且实施断网措施，瘫痪通讯，令外界难以得知伊朗的实际情况。马斯克的SpaceX公司，决定开放星链卫星予伊朗用户免费连线。



科技非营利组织「整体韧性」（Holistic Resilience）执行董事艾哈迈迪安（Ahmad Ahmadian）表示，从星期二起，伊朗的星链已免除用户订阅费用。他告诉CNN：「这就像即插即用⋯⋯只需将卫星天线与接收器放置在视野开阔、能够看到天空的地方，就可以使用了。」

相关新闻：伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺画面 配字幕「今次不会失手」

伊朗政府1月8日，即这波反政府示威潮第20日起，接近全面切断网路，导致外界很难得知伊朗的实际情况。据有限的消息，自抗争爆发以来，已有过2000名抗议者丧生。人权组织表示，由于通讯中断导致统计困难，实际死亡人数可能远高于此。

美国总统特朗普表态支持抗议者继续挑战伊斯兰政权，同时声称美国正在考虑任何选项，包括军事行动。本周较早前，特朗普与马斯克通过电话，讨论了星链卫星在伊朗登入的问题。

网路监控公司Kentik负责人马多里(Doug Madory)表示，伊朗统治者要封锁网路存取相对容易，因为伊朗只有2间电信公司提供网络服务。

艾哈迈迪安向美媒表示，伊朗大约有5万台星链接收器，是从边境偷运进去的，成为伊朗反政府民众极少数向外界提供消息的渠道。专家预计，伊朗9,200万人口当中，只有一小部分人能用星链上网，尽管占比很小，而且伊朗政权持续干扰星链讯号，这仍然是相当重要的突破口。

伊朗干扰讯号 用星链可判死刑

专家指出，伊朗政府也知道境内有星链接收器，官方正以各种手段干扰，而且是「军用级」手段，很可能是俄罗斯提供的技术──因为俄罗斯也有干扰乌克兰前线的星链讯号。

伊朗当局不仅干扰，还将使用星链的行为定为犯罪，最高刑罚是死刑。但是仍然有许多伊朗人购买并运入卫星接收器。