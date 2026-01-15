马斯克Grok爆AI不雅照争议 X平台推新措施「补镬」

全球首富马斯克（Elon Musk）旗下X平台AI开发的聊天机械人Grok因涉及生成女性与儿童的不雅图片，引发全球争议。X平台当地14日宣布，将收紧Grok图像生成能力，并引入技术措施，防止编辑非自原裸露及儿童性虐待材料（CSAM），新措施适用于所有用家，不论是否为付费会员。

X平台当天发表声明称，对于任何形式涉及未成年人性侵害及未经当事人同意的裸露内容等，X平台实施「零容忍」政策，并将采取措施清除相关违规内容，对违反平台规则的账号作出相应处置。

此外，X表示，现在对所有用户实施地理封锁，在法律禁止的司法管辖区内，禁止通过Grok账户及X平台上的Grok功能生成真实人物穿着比坚尼、内衣或类似服装的图像。



所有在X上发布的人工智能（AI）提示和生成内容必须严格遵守X规则。无论内容是如何创建的，或用户是免费还是付费订阅者，安全团队将全天候工作，增加额外安全防护，迅速果断地删除违规和非法内容，在适当情况下永久封禁相关账户，并在必要时与当地政府和执法机构合作。

此前，美国加利福尼亚州总检察长邦塔（Rob Bonta）的办公室发布声明，宣布已就Grok涉嫌生成并传播违规内容展开调查。



邦塔在声明中说，近期大量举报称Grok被用于生成涉及女性和未成年人的不雅、色情图像，并在未经当事人知情或同意的情况下在互联网上传播，这类行为「令人震惊」，其办公室将调查Grok是否以及如何违反相关法律，并敦促X平台立即采取措施，防止类似内容继续扩散。

Grok由马斯克旗下的AI公司xAI开发，内置于马斯克拥有的X平台。近日，因其AI图片生成功能，允许用户透过简单指令，便能将女性及儿童照片色情化（包括以数码技术除下他们的衣服），引发全球谴责。印尼政府10日暂时封锁Grok，马来西亚翌日跟进。欧盟、英国、印度、法国等地也正加强对Grok的审查。

马斯克早前社交平台上表示，自己「未得悉Grok有生成任何未成年人的裸露影像」。他又曾批评英国政府法西斯（Fascist）及打压言论自由。

