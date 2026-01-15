泰国再「冧」起重机︱车CAM实拍2死5伤恐怖画面 与在建高铁惨剧同一承建商

泰国又发生严重工业意外。当地传媒「泰国之眼」报道，今日早上9时许，龙仔厝府拉玛二世路（Rama 2 Road）出城方向，一处高架公路项目施工现场的龙门起重机与一段混凝土构件突然坍塌，砸中桥下两辆行驶中的汽车，造成2人死亡、5人重伤。

昨日，泰国呵叻府在建高铁项目，一部起重机在高铁项目施工过程中堕下，砸中一列正在行驶中的火车。死亡人数至少至32死3失踪，另有多人受伤。



网上流传一段拍下意外发生一刻的行车记录器影片。事发时，多辆货车及私家车驶经现场，高空的起重机连同天桥混凝土组件突然坍塌，虽然车辆纷纷刹车，但仍有多辆汽车被压中，场面非常惊险。

两行驶车辆被砸中

相关新闻：泰国在建高铁︱增至32死仍有3失踪 据报​​​与曼谷倒塌大楼同一承建商

今日的意外发生于拉玛二路，紧邻巴黎花园酒店（Paris Garden Inn Hotel）前区域，靠近他钦河（Tha Chin River）桥。事发后，救援人员赶赴现场展开救援。泰国副总理兼交通部长皮帕证实，是次起重机坍塌事故的承建商，与昨日呵叻府在建高铁项目意外属同一家承建公司「意大利-泰国发展公共有限公司」。



连续两日发生重大施工安全事故，引发公众对该企业施工规范与安全管理体系的强烈质疑，相关部门已启动专项调查。

相关新闻：泰国在建高铁起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历

泰国看守政府总理阿努廷已要求交通部门全面彻查两宗事故关联问题，严格追责相关责任方，并推动全国在建工程开展安全隐患大排查，防范类似事故再次发生。

