伊朗无视美警告拟速审处决示威者 特朗普：若动用绞刑将「非常强硬」回应

伊朗司法首长无视美国总统特朗普发出的警告，昨日暗示，将对参与全国示威而被捕的人进行快速审讯及处决。特朗普周二警告，如果伊朗当局对示威者处以绞刑，美国将采取「非常强硬的行动」。

总部位于美国的「人权行动者新闻通讯社」昨日称，伊朗逾两周反政府示威的死亡人数增至2571人。这个数字远超过去数十年伊朗任何一次抗议或动乱的死亡数目，令人联想到1979年伊朗伊斯兰革命期间的混乱。伊朗当局坚称已重新控制国家，并指控示威者进行类似伊斯兰国（IS）的「恐怖行动」。

伊朗司法总监埃杰伊在首都德黑兰视察一间关柙示威者的监狱，并花5小时了解相关案件后说：「如果有人焚烧他人、对他人斩首或进行其他极端暴力行为，司法机关就必须迅速依法处理。」同时说，审判应公开进行。他强调，若拖延行动，效果将大打折扣，因此需要迅速处理。

相关新闻：伊朗示威｜特朗普：已获保证停止杀戮 据报曾向中东部署导弹驱逐舰

死亡人数增至2571人

这番言论公然挑战美国总统特朗普。特朗普周二接受哥伦比亚广播公司（CBS）专访时，被问及伊朗周三可能开始执行绞刑时表示：「如果他们这么做，我们将采取非常强硬的行动。」他说：「当他们开始杀害成千上万的人，现在你又告诉我还有绞刑。我们就看看，这样做会给他们带来甚么后果。」

特朗普本周初曾说，在他扬言对伊朗发动打击后，伊朗希望与华府谈判。然而特朗普周二在社交媒体写道：「伊朗爱国者们，继续抗议—接管你们的机构！」他说：「记下杀人凶手和施虐者的名字，他们会付出巨大代价。我已取消与伊朗官员的所有会谈，直到无谓杀戮抗议者的行径停止为止。援助正在路上。」

相关新闻：伊朗示威｜情报部门：骚乱事件主要幕后人员落网

26岁商贩被判处绞刑

美国国务院在其波斯语X平台说，26岁示威者、商贩索尔坦尼（Erfan Soltani）已被判处绞刑，预定周三执行。美国国务院说：「索尔坦尼是首名被判死刑的示威者，但不会是最后一位。」国务院并说，已有超过10600名伊朗人被捕。索尔坦尼上周在德黑兰卫星城市卡拉季被捕，家属称最快周三行刑。现未知索尔坦尼是否被处决。

英国《卫报》报道，德黑兰眼科医生记录到，单一医院就收治超过400宗因枪击造成的眼部受伤案例。3名医生向《卫报》描述，医院和急诊室里挤满中枪的示威民众，枪伤主要集中在眼睛和头部。人权组织指这是德黑兰当局在伊朗2022年「女性、生命、自由」抗议活动中用来对付示威者的策略。德黑兰一名医生说：「（安全部队）故意朝头部和眼睛射击。他们想破坏头部和眼睛，让他们再也看不见。」这名医生还说，许多患者的眼球必须被摘除。