伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺画面　配字幕「今次不会失手」

伊朗周三向美国总统特朗普发出被视为极具挑衅意味的威胁，在国营电视台播出一张特朗普的图片，画面取自他于2024年在宾夕法尼亚州巴特勒（Butler）举行竞选集会期间遇刺未遂的情景，并配上文字称「今次不会失手」。

法新社报道，这段带有明确威吓意味的画面由伊朗国营电视播出，被视为德黑兰迄今对特朗普最直接的威胁。事件发生之际，正值特朗普多次警告，若伊朗继续以武力镇压反政府示威，美国或会对伊朗采取军事行动。

有关画面显示，受伤流血的特朗普形象，据信来自伊朗一场亲政府集会。尽管伊朗因全国性示威而实施通讯与媒体封锁，有关节目仍获准播出。

特朗普曾于2024年在巴特勒一场竞选集会上成为暗杀目标，当时枪手克鲁克斯（Thomas Crooks）向他开枪，子弹擦过其耳部。

事实上，伊朗过去亦曾多次对特朗普发出死亡威胁。2022年，伊朗政权曾发布一段影片，模拟在特朗普于佛罗里达州海湖庄园（Mar-a-Lago）的高尔夫球场对他进行暗杀。该影片其后在另一宗暗杀未遂事件曝光后再度引起关注。该案中，一名男子莱恩・劳斯（Ryan Routh）在同一高尔夫球场试图向特朗普下手时被捕。

美国司法部亦曾披露，2024年美方成功挫败一宗由伊朗主导的刺杀特朗普阴谋。根据法庭文件，一名名为法哈德・沙克里（Farhad Shakeri）的男子被捕，他涉嫌受伊朗革命卫队指使，负责策划刺杀行动。

此外，在近期伊朗亲政府集会上，除出现针对特朗普的标语外，群众亦高呼「美国去死！」，并公开表态支持伊朗最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）。

随着伊朗国内示威持续，德黑兰与华盛顿关系进一步紧张。特朗普早前警告，针对镇压示威的行为，美国不排除采取军事行动。伊朗官员则反指，若美国对伊朗动武，将会攻击区内美军，甚至把矛头指向以色列。