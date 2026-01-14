Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜驻卡塔尔美军基地部分人员被要求　伊朗处于最高战备状态

更新时间：22:50 2026-01-14 HKT
发布时间：22:49 2026-01-14 HKT

伊朗局势紧张，12月28日起，伊朗多地发生抗议活动，其间出现骚乱，造成人员伤亡。特朗普多次威胁军事干涉。最新报道显示美国驻卡塔尔乌代德空军基地部分人员被建议周三晚前离开。伊朗高级将领表示，伊朗目前处于最高战备状态。

伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部队司令马吉德·穆萨维14日说，伊朗当前处于最高战备状态，导弹储备量自2025年以来有所增加。

穆萨维当天在接受伊朗塔斯尼姆通讯社采访时表示，在2025年6月以色列和伊朗的激烈冲突中受损的设施已完成修复，伊斯兰革命卫队航空航天部队在多个领域的产出水平已超过去年6月时的水平。

另一方面，驻卡塔尔美军基地部分人员被要求在1月14日（周三）晚上之前离开位于卡塔尔的美国乌代德空军基地。

地区紧张局势持续升级。中国驻卡塔尔使馆提醒在卡中国公民和中资企业密切关注有关新闻报道，加强安全防范。
 

