伊朗局势︱特朗普随时出兵？ 美军在伊朗附近集结多少兵力？

伊朗局势紧张，外界关注美国未来会否对伊朗发动军事行动，当中的策略亦是关注重点。白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特（Karoline Claire Leavitt）周一（12日）在接受美国霍士新闻网访问时表示，总统特朗普仍以外交方案为「首选方案」，但他认为「如果有必要，并不忌惮动用美国军队的致命武力」。



环球网分析美军若要展开军事行动，目前区域军事部署情况，以及伊朗受袭，会如何应对。

五角大楼准备网络战

美国哥伦比亚广播公司早前报道表示，特朗普已听取关于应对伊朗局势的军事和隐蔽作战选项的简报。报道引述两名匿名美国国防部官员的话说，战机空袭和远程导弹打击仍然是潜在军事行动的核心手段。针对伊朗的指挥架构、通信系统和国家媒体，五角大楼还准备网络战和心理战方案。

但美国「动力」（The Drive）网站称，即使特朗普或考虑对伊朗发动攻击行动，但目前尚未有公开迹象表明美国在伊朗周边地区进行大规模的空中或海上军事集结。航母攻击群是美国准备大规模军事行动时的首选，但伊朗周边目前还没有美国航母，五角大楼也没有公布任何航母调动计划。

美国海军学会网站的统计数据显示，当前美国海军只有3艘航母处于部署状态：「福特号」航母战斗群持续驻守在美国南方司令部辖区内，执行针对委内瑞拉的海上封锁行动；「林肯号」航母战斗群目前部署在南海；「华盛顿号」航母在日本横须贺基地休整。网站认为，如果真的需要向伊朗周边派遣航母，美军很可能会出动「林肯号」，但从南海到海湾地区仍需要至少一周时间。

林肯号赴伊朗周边或需时一周

报道提到，虽然航母战斗群携带大量舰载战斗机和护航的导弹驱逐舰，具备强大的火力，但「它们并不是打击伊朗或防御其可能发动的反击必不可少的因素」。目前美国在伊朗周边，包括卡塔尔、沙特阿拉伯、阿联酋和约旦等国拥有数量众多的陆地空军基地。以色列电视台第14频道周一报道，近日美国军机在卡塔尔乌代德空军基地的活动「显著增加」。



当地时间11日夜间，包括KC-135R加油机和B-52H轰炸机在内的多架美国军机曾从乌代德空军基地起飞。乌代德空军基地是美国在海湾地区最大的军事基地之一，拥有一条4500米长的跑道，可供B-52、B-2战略轰炸机和C-17运输机等大型军机起降。由于乌代德空军基地距离伊朗边境仅200至300公里，这使得美国空军的打击能力非常接近伊朗领土，加剧该地区的紧张局势。

乌代德空军基地距伊朗最近约200公里

此外，美媒认为如果伊朗真的遭遇美军空袭，回应可能比「午夜之锤」行动后，伊朗对美军驻卡塔尔乌代德空军基地的报复要严重得多。

在去年伊朗与以色列的攻防战中，伊朗主要消耗的是射程1000公里以上的中程弹道导弹，目前仍拥有大量未使用的近程弹道导弹和巡航导弹，足以覆盖伊朗周边的美国军事基地。

驻中东美军此前为协助以色列防御伊朗导弹和无人机，已消耗大量防空拦截导弹。因此「动力」网站认为，如果美国真的准备对伊朗发动军事行动，必然会先强化该地区的防空拦截能力，很可能会看到载有大批防空系统的运输机以及更多的战斗机向中东地区集结。

