加拿大总理卡尼抵达北京 表态建务实建设性中加关系

即时国际
更新时间：20:47 2026-01-14 HKT
发布时间：10:40 2026-01-14 HKT

加拿大总理卡尼（Mark Carney）今（14日）晚乘机抵达北京首都国际机场，开启为期4天的访华行程。卡尼此前在社交媒体X平台上晒出自己的登机照并发文预告自己启程访华。

「我即将前往北京。中国是我们的第二大贸易伙伴，也是世界第二大经济体。两国之间务实且富有建设性的关系，将为太平洋两岸带来更大的稳定、安全和繁荣。」卡尼发帖称。

相关新闻：加总理访华︱学者：美「唐罗主义」 让加拿大有情绪

这将是卡尼上任以来首次正式访华，也是8年来加拿大领导人首次访问北京。法国《费加罗报》表示，卡尼访华的主要目的是希望加强双边关系，特别是减少加拿大对美国的依赖。

自2018年华为首席财务官、华为创始人任正非之女孟晚舟在加拿大温哥华被捕后，两国关系陷入冰点。去年7月加拿大宣布，对在华熔炼和浇铸的钢材进口征收25%的关税，次月北京对来自加拿大的油菜籽征收了高达75.8%的临时关税。不过去年10月底两国关系出现升温迹象，习近平和卡尼在韩国庆州会晤，两国领导人讨论了农业和农产品（如油菜籽）、海鲜和电动汽车等「敏感问题」。

相关新闻：加总理卡尼明访华同党2国会议员提前离台 称避免造成外交混淆

加国萨斯喀彻尔省省长莫伊也陪同卡尼访华。莫伊称，加方需与中国保持牢固关系，会晤有助于双方重新调整合作方式，「我很高兴能与卡尼总理一起推进对加拿大人至关重要的利益。」

