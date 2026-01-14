加总理访华︱学者：美「唐罗主义」 让加拿大有情绪

加拿大总理卡尼今天开始对中国正式访问，中国人民大学国际关系学院教授崔守军昨日表示，中国坚定不移地推进人类命运共同体，中国和加拿大以及欧洲等国家也都在捍卫战后国际秩序的基本原则；而美国实施「唐罗主义」，政策让自身邻国加拿大都会有情绪。

中加及欧洲国家捍卫战后秩序

中国记协昨日在北京举办主题为「百年变局与当前中国外交」新闻茶座。学者崔守军指出，美国欲获取格陵兰岛控制权，很多欧洲国家肯定不会答应，这是「长臂管辖」的变形，核心是美国利用国内法对其他国家进行管辖。

他称，中国和这些国家一样在捍卫战后秩序的基本原则，从法国、德国、加拿大等国家的相关回应就可以观察到，「加拿大面对美国我感觉挺焦灼的，美国能要格陵兰，美国会不会要加拿大呢？」

他指出，格陵兰与北极航线以及包括稀土的关键矿产密切相关，而加拿大的北极航线比格陵兰更多，美国与加拿大在北极还有领土争端。他认为，美国的政策让政治、经济、宗教和文化非常贴近的邻国加拿大也有情绪。

崔守军分析，「唐罗主义」最重要的变化是司法干预与军事干涉，任何一个国家的领导人都可能被美国通过其国内法的方式认为是罪犯，美国认为能对该国进行军事干涉。「这对同等体量的大国来讲可能不是很容易，但对中小国家来讲，是一个巨大的威胁，国际社会应对美国的这种行为采取一些应对措施。」



《星岛》驻京记者杨浚源