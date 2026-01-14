Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗示威｜抗争符号「狮子太阳旗」成运动焦点 马斯克助力推上高峰

即时国际
伊朗国内由经济危机引发的反政府示威已演变成全面的政治海啸。连日来，全球多个大城市的伊朗驻外使馆成为抗议者「夺权」的战场。从伦敦到坎培拉，大批旅外伊朗人响应流亡末代王储巴列维（Reza Pahlavi）的号召，纷纷冲向使馆强行降下象征现行政权的国旗，改为升起革命前的「狮子太阳旗」。这场大规模的「换旗行动」不仅震撼外交圈，更在互联网巨头马斯克的介入下，演变成一场数码时代的政权正统之争。

末代王储号召「夺回使馆」 狮子太阳旗成抗争符号

流亡海外多年的末代王储巴列维，近日态度转趋强硬。他公开呼吁全球伊朗侨民「夺回属于人民的大使馆」，并要求安全部队集体倒戈。巴列维形容，现时使馆挂起的国旗是「可耻的标志」，唯有恢复具数千年历史渊源的「狮子太阳旗」，才能代表民族的正统。

这面旗帜中央绘有持剑狮子与太阳，绿、白、红三色底色分别寓意大自然、和平与英勇。狮子象征「真主之狮」阿里，太阳则代表波斯神话中的圣王贾姆希德。对许多年轻示威者而言，挥舞此旗已不再单纯是怀念巴列维王朝，更多是表达对政教合一制度的反抗，以及对世俗化与个人自由的向往。

数码国旗「复辟」 马斯克旗下平台改动惹怒德黑兰

除了实体外交建筑的易旗，虚拟世界的博弈同样激烈。全球首富马斯克旗下的社交平台X（前称Twitter），近日疑似回应抗议者的请求，悄然将伊朗官方国旗的表情符号（Emoji）更改为「狮子太阳旗」。

此举令德黑兰当局大为火光，多个官方账号随即移除该符号以示抗议，并指责马斯克干涉主权。分析指，这种数码手段的「易帜」，其象征意义犹如占领政府大楼，在断网环境下极大地鼓舞了示威者的士气，同时将巴列维推向反对派核心领袖的位置。

德黑兰召见各国大使 斥换旗为「不可接受挑衅」

面对全球各地的「换旗」风潮，伊朗政府反应极为强烈，批评相关国家未能尽责保护外交任务区的安全，定性有关行动为「绝对不可接受」的挑衅。外交部已先后召见多国大使提出严正抗议，要求恢复官方国旗。但如此一来，反使这面原本沉寂数十年的旗帜，进一步固化为反对派的统一图腾。

