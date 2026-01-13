伊朗示威｜特朗普吁示威者接管政府：救援正在赶来

伊朗反政府示威局势急剧恶化，美国总统特朗普周二（13日）发出开战以来最强硬警告，公开呼吁伊朗示威者接管政府机构，并宣布取消与伊朗官员的所有会面，直至杀戮停止，又称「救援快来到」。与此同时，英国外交部因不满德黑兰当局镇压示威，正式召见伊朗驻英大使。

特朗普在社交平台Truth Social发文，直接向伊朗示威者喊话，促请他们「继续抗议，接管你们的机构」。他语带威胁地说，必须记住那些「施暴者与凶手」的名字，强调他们将为此「付出沉重代价」。

针对此前传出美伊可能进行外交谈判的消息，特朗普明确表示，除非伊朗政权停止对示威者的「无端杀戮」，否则他已下令取消所有官方会晤。

他在帖文末段更以大字标题写道：「救援正在赶来（HELP IS ON ITS WAY）」，预示美方可能正考虑更大规模的干预行动。

英召见大使抗议 斥「杀戮行为令人发指」

在欧洲方面，英国外交大臣顾绮慧（Yvette Cooper）亦采取行动，指示中东事务大臣召见伊朗驻英大使，就示威遭到暴力镇压表达强烈抗议。顾绮慧在国会发言时形容，伊朗当局「残暴杀害示威者」的行为令人发指，英方对此表示极度愤慨。

早前，英国、法国及德国已发表联合声明，敦促德黑兰尊重国民和平集会的权利。由于多份报告指伊朗当局在断网期间展开大规模清洗，包括荷兰、西班牙及芬兰在内的多个欧洲国家亦采取了类似的军事外交制裁或抗议行动。

死亡人数飙至两千 示威者面临处决

外界目前高度关注示威者的伤亡情况。虽然伊朗官方辩称局势已受控，并将死亡责任推卸给「恐怖分子」，但外媒及路透社引述匿名消息指，连日冲突中恐有高达2,000名示威者及安保人员丧生。

除了惨重的伤亡数字，伊朗司法部门的强硬手段亦令国际社会忧虑。据悉，目前已有超过一万人被捕，且首批被捕示威者正面临即时处决。人权组织警告，德黑兰正试图利用通讯封锁，在资讯真空中进行大规模镇压。