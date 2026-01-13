伊朗示威｜特朗普取消会晤伊官员 吁示威者续抗争：救援正赶来

伊朗反政府示威局势急剧恶化，美国总统特朗普周二（13日）发出最强硬警告，公开呼吁伊朗示威者接管政府机构，并宣布取消与伊朗官员的所有会面，直至杀戮停止，又称「救援快来到」、政权须「付出沉重代价」。与此同时，英国外交部因不满德黑兰当局镇压示威，正式召见伊朗驻英大使。

特朗普在社交平台Truth Social发文，直接向伊朗示威者喊话，促请他们「继续抗议，接管你们的机构」。他语带威胁地说，必须记住那些「施暴者与凶手」的名字，强调他们将为此「付出沉重代价」。

针对此前传出美伊可能进行外交谈判的消息，特朗普明确表示，他已下令取消所有官方会晤，直至伊朗政府停止对示威者的「无情杀戮」。

他在帖文末段更以大字标题写道：「救援正在赶来（HELP IS ON ITS WAY）」，预示美方可能正考虑更大规模和更强硬的干预行动。

欧洲多国召见大使抗议

在欧洲方面，英国外交大臣顾绮慧（Yvette Cooper）亦采取行动，指示中东事务大臣召见伊朗驻英大使，就示威遭到暴力镇压表达强烈抗议。顾绮慧在国会发言时形容，伊朗当局「残暴杀害示威者」的行为令人发指，英方对此表示极度愤慨。

德国、意大利、法国、荷兰、芬兰和西班牙等国也宣布召见了各自的伊朗大使。德国当局表示，「伊朗政权对其人民的残暴行径令人震惊」。

同时，爱尔兰推迟了向其新任伊朗大使递交国书的正式仪式。

死亡人数飙至两千 示威者面临处决

外界目前高度关注示威者的伤亡情况。虽然伊朗官方辩称局势已受控，并指「恐怖分子」须为伤亡情况负责，但外媒及路透社引述匿名消息指，连日冲突中恐有高达2,000名示威者及安保人员丧生。

除了惨重的伤亡数字，伊朗司法部门的强硬手段亦令国际社会忧虑。据悉，目前已有超过一万人被捕，且首批被捕示威者正面临即时处决。人权组织警告，德黑兰正试图利用通讯封锁，在资讯真空中进行大规模镇压。