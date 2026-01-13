游韩注意 | 首尔市区巴士无限期全线罢工 地铁加开班次疏导乘客

南韩首尔市区巴士工会与资方薪酬谈判破裂，巴士司机周二起发起无限期罢工，势影响市民出行。在全线停驶的情况下，引发外界对首尔交通陷入严重混乱的担忧。为降低罢工冲击，首尔市政府已启动应急运输应变计划，地铁每日会加开班次疏导乘客。

韩联社报道，工会代表与资方于罢工前夕再度展开协商，经过10多小时谈判，双方最终在凌晨1时30分宣布谈判破裂。所有市区巴士自周二清晨4时首班车起全面停驶。

由于巴士司机罢工，外界担忧首尔市面交通陷入严重混乱。法新社

首尔市区巴士无限期全线罢工，影响日常交通。法新社

首尔市区巴士工会与资方薪酬谈判破裂，巴士司机周二起发起无限期罢工。路透社

薪酬谈判破裂 巴士全面停驶

资方先前提出，依据最高法院判决，将定期奖金纳入基本工资，并加薪10.3%，同时建立包含奖金在内的新薪酬制度，以降低人事成本负担。

不过，工会拒绝该方案，要求将因判决产生的额外支付排除在今次谈判之外，并提出在不调整薪酬制度的前提下加薪3%，同时延长退休年龄至65岁，并废除薪酬歧视。

目前双方尚未安排进一步协商，但预料将透过非正式管道持续对话。市政府已呼吁巴士工会体恤市民出行的不便，尽快复工。

影响394条路线 提供免费接驳巴士

首尔市64家巴士业者，合计营运394条路线、超过7300辆巴士，均为该工会成员。

为降低罢工冲击，首尔市政府已启动应急运输应变计划，地铁于早晚上下班繁忙时段各延长营运1小时，每日合计加开172趟班次，并将深夜营运时间延长至次日凌晨2时。据市政府统计，周二上午5时至7时的地铁乘客人次，较前一日同时段增加约18%。

首尔市25个区也将提供免费接驳巴士，往返地铁站服务市民。

