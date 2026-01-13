伊朗示威 | 美国务院吁公民速离伊朗 法撤德黑兰使馆非必要人员

伊朗多地爆发反政府示威，遭到安全部队镇压，外媒消息传出死亡人数恐已高达6000人，令局势急转直下。美国总统特朗普多次警告德黑兰当局，若杀害抗议者，美国不排除军事介入之际，美国国务院周一（12日）要求美国公民立即离开伊朗，呼吁他们在确保安全的前提下，考虑通过陆路经亚美尼亚或土耳其离开，并警告，在伊朗出示美国护照就足以成为被当局逮捕的理由。与此同时，法国驻德黑兰大使馆的非必要人员已经撤离当地。

美国国务院发布安全警示，指由于伊朗国内抗议活动升级，建议美国公民制定不依赖美国政府帮助的离境计划，并表示在伊美国公民如果无法离开，应在住所或其他安全建筑内寻找安全地点，储备食物、水、药品及其他必需品。

法国驻德黑兰大使馆已撤走非必要人员。法新社

特朗普已多次威胁要军事介入，或发动空袭。美联社

伊朗多地爆发反政府示威，规模持续扩大。路透社

警告若出示美护照恐被抓捕

安全警示还特别提醒美国公民不应前往阿富汗、伊拉克或巴基斯坦与伊朗边境地区。

公告也提醒，拥有美国和伊朗双重国籍的人士，必须持伊朗护照离开伊朗。若出示美国护照或证明与美国有联系，足以成为伊朗当局采取拘留行动的理由。

安全警示指出，伊朗政府持续升级安全措施、封锁道路、扰乱大众运输及断网，出入境伊朗的航班受到限制或取消。

法使馆已撤走非必要人员

与此同时，据法国媒体周一报道，法国驻德黑兰大使馆的非必要人员已撤离，但使馆仍在运作。

报道引述消息人士说，法国使馆的非必要人员已于11日和12日撤离，但大使及其团队没有离开，继续为仍在伊朗的法国公民提供必要服务。

法国驻德黑兰大使馆通常有约30名外籍员工和数十名当地工作人员。