厄瓜多尔「观鲸胜地」海滩惊变血腥刑场  5人头被串起悬挂示众

南美洲国家厄瓜多尔（Ecuador）再度发生骇人听闻的残暴案件。警方周日（11日）在马纳比省（Manabi）著名的旅游港口洛佩斯港（Puerto Lopez）海滩，赫然发现五颗被斩下的人头横空悬挂。这宗凶残案件被视为当地犯罪集团之间互相仇杀的血腥警告，再度引发国际社会对该国治安的关注。

这宗弃头案发生在以赏鲸闻名的风景区。据《每日邮报》及当地媒体报道，事发现场的照片显示，沙滩上两根木桩被钉在地上，中间以绳索串连起五颗血淋淋的人头，景象极度恐怖。

事发现场的照片显示，沙滩上两根木桩被钉在地上，中间以绳索串连起五颗血淋淋的人头，景象极度恐怖。X@UVtelevision

人头旁还留有一块警告字句的木板，矛头直指针对当地渔民强索保护费的黑帮组织。X@NoticieroSLV

人头旁还留有一块警告字句的木板，矛头直指针对当地渔民强索保护费的黑帮组织。警告信中强硬写道：「这个城镇属于我们。如果你们继续抢劫渔民、强索保护费，我们已经掌握你们的身分。」警方初步相信，这是某犯罪集团针对敌对势力「过界」勒索发出的血腥警告。

马纳比省因邻近太平洋航道，长期以来被国际贩毒集团视为运送可卡因往美国及欧洲的重要中转站，犯罪集团甚至利用渔民的小船作掩护。官方数据显示，厄瓜多尔刚度过史上最血腥的一年，2025年全年录得超过9,000宗谋杀案。

事实上，马纳比省近年治安急剧恶化，暴力袭击接连不断。去年底当地曾发生涉及六人丧命的袭击案，死者更包括一名两岁女童；而今年元旦刚过，该省多处再度爆发武装冲突，导致至少12人遇害。

针对持续升温的黑帮混战，总统诺沃亚（Daniel Noboa）已于今年元旦签署行政令，宣布全国24个省份中的9个省再次进入为期60天的紧急状态。在紧急状态下，军警获得授权可限制集会自由及加强监视行动，以期遏止暴力蔓延。然而，在严密管制下仍发生如此公然的弃头示众案，反映出厄瓜多尔政府在与「内部武装冲突」对抗的过程中，依然面临巨大的执法挑战。