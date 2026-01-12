济州航空空难｜黑盒揭班机遇非一般鸟击 机师喊「重飞」6秒即撞5万只巴鸭

南韩济州航空2024年底发生空难，造成179人死亡，国会议员近日公布事故调查委员会资料，包含首度公开事发前最后一刻的飞机黑盒录音，揭露机师在遭遇鸟击后已立即按标准程序应变，却无力挽救。座舱语音记录器（CVR）显示，机师遇上约5万只巴鸭（Baikal teals，又名花脸鸭），疑因事故前一天原栖地遭遇暴雪，气温骤降，以致在平常不活动的时段突发性迁徙。



事故调查委员会原定去年12月4日与5日召开聆讯，但因罹难者家属反对等因素取消。据韩媒披露，国民力量党国会议员金素希办公室取得中期调查结果，内容涵盖飞机与鸟群相撞、混凝土土堤设置情况、飞机是否存在缺陷，以及机师的应对方式等。

未对外公布的黑盒分析资料显示，机师在事故发生前不久，似乎发现了一群约5万只的巴鸭。当天上午8时58分11秒至13秒之间，副机师高喊「Bird（鸟）」，并说「下面很多」。机长回应说：「这样不行。」接着在58分20秒，机组人员宣布重飞，高喊「Go around, go around（重飞、重飞）」。

副机师：「鸟！下面很多！」

可惜大约在6秒后，即58分26秒，黑盒就录到飞机与鸟群相撞的声音。58分35秒，机组宣告「Severe damage（严重受损）」，15秒内切换紧急手动模式，并先关闭其中一个引擎。



去年一度有消息质疑机师关错受损较轻微的一侧引擎，中期报告则指出，左侧引擎在机师宣布关闭11秒后停止运转，另一个引擎持续运作至飞机撞击地面为止。经调查，两具引擎在过去14次飞行及事故当天，均未发现缺陷。

引擎上残留的鸟击痕迹经分析均为巴鸭所致。事故调查委员会指出，巴鸭并非原本栖息于务安机场周边的鸟类，是事故前一天原栖地遭遇暴雪气温骤降，鸟群被迫南迁，由于是突发性迁徙，因此有别于牠一般在清晨或傍晚活动的习性，罕有地在事故发生的上午时段出现。

调查报告指出，当时机场只有1人专责鸟类管理，务安机场飞行条件与环境的飞航情报刊物内也未载有巴鸭的相关资讯。

若没混凝土护栏或可全机生还

报告分析另一被认为是罪魁祸首的跑道末端混凝土土堤。模拟结果显示，若没有混凝土土堤，飞机以机腹着陆后可能滑行约770米即停止，机上乘客有望全数生还。即使设有土堤，若采易碎裂设计，也不至于造成如此严重惨剧，但务安机场的土堤不符合规定。

济州航空（Jeju Air）编号7C2216的737-800型客机，2024年12月29日从泰国曼谷飞往韩国，在全罗南道务安国际机场降落时冲出跑道，撞上混凝土护栏爆炸，机上175名乘客和6名机组人员仅2人生还。