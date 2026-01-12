生擒马杜罗 | 特朗普自称委内瑞拉代理总统 支持鲁比奥当古巴总统

美国总统特朗普本月初下令美军突袭委内瑞拉并抓捕委国总统马杜罗到纽约受审，令委内瑞拉政局陷入动荡。特朗普突于美东时间周日（11日）晚上8时在其社交平台Truth Social发布一张照片，该照片仿照维基百科网页格式，在其自身的职称擅自加上「委内瑞拉代理总统」（Acting President of Venezuela），迅速在网上引发争议。

特朗普贴出这张仿造维基百科网页的图片，上面的头衔除了美国总统，还有「委内瑞拉代理总统」，而代理总统的「任期」始于2026年1月。实际上维基百科关于特朗普个人资料的英文版页面并没有这条「委内瑞拉代理总统」，特朗普在Truth Social贴出的照片可能是被修改后的照片。

委内瑞拉副总统兼石油部长罗德里格斯已宣誓就任代理总统。路透社

特朗普贴出这张仿造维基百科网页的图片，上面的头衔除了美国总统，还有「委内瑞拉代理总统」。Truth Social

特朗普又表示支持鲁比奥（右）当古巴总统。路透社

仿维基网页图片

此外，特朗普当天还转发一条贴文，该贴文声称美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）将成为古巴总统，特朗普除了转发贴文，也发表看法说：「听起来不错！」似乎是支持此说法。鲁比奥出生于美国佛州迈阿密，父母则是古巴移民。

在马杜罗被抓捕后，委内瑞拉副总统兼石油部长罗德里格斯（Delcy Rodriguez）5日在其兄长、全国代表大会议长豪尔赫主持下，宣誓就任临时总统。美国政府方面对此派出高层外交官员前往委国首都卡拉卡斯，由于美国驻卡拉卡斯大使馆自2019年以来便关闭至今，预计官员将针对大使馆重启事宜进行评估。