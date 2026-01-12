白宫突宣布「天佑美军、我们正要开始」 五角大楼薄饼指数一度飙升 惹动武猜测

伊朗反政府示威浪潮持续扩大，传死亡人数增至逾500人及逾万人被捕，美国总统特朗普多次威胁军事介入之际，白宫周日（11日）突然在社交平台X发布一则充满动员意味的贴文，强调3件事：「天佑美军、天佑美国，我们才正要开始」。与此同时，追踪美军动向的「薄饼指数」也一度异常飙升，引发外界高度关注华府是否将对伊朗有重大军事行动。

白宫于美东时间11日下午4时50分（香港时间12日清晨4时50分）在X平台发布一则简短却有力的贴文，开头写道「我们有3件事要说」，紧接著以全大写英文字母强调，「愿上帝保佑我们的部队、愿上帝保佑美国，而我们才正要开始（AND WE ARE JUST GETTING STARTED）」。

白宫发布的特朗普照片，配上「让美国再次伟大」的斗大标语。X@WhiteHouse

五角大楼薄饼指数一度飙升。法新社

特朗普多次威胁要向伊朗动武。美联社

五角大楼薄饼指数一度飙升。X@PenPizzaReport

配上「让美国再次伟大」标语

这篇贴文不仅附上象征美国精神的白头海雕表情符号，照片则是特朗普配上「让美国再次伟大」的斗大标语，显示一张特朗普日前出访美军基地的照片。照片中的特朗普情绪激昂、双手紧握成拳，正对著官兵喊话，整篇贴文展现出强烈的动员气势，随即在网上引发热议。外界纷纷揣测这是否预示著美军即将针对伊朗局势展开行动。

在白宫发文的敏感时刻，专门追踪国防部周边餐饮流量的X帐号「五角大楼薄饼指数报告」（@PenPizzaReport）也同步发出报告指出，截至美东时间11日下午4时16分，五角大楼附近的多家薄饼店回报，店内顾客量与订单流量明显「高于平常水平」。

薄饼订单量成潜在冲突指标

「薄饼指数」（Pizza Meter）一词最早起源于1990年代初期，当时情报界观察到，每当有重大国际危机发生、政府部门官员集体加班时，外送薄饼的订单量就会激增。因此，薄饼订单量的异常增加，往往被视为潜在军事冲突或重大决策即将发生的非官方指标。

不过，根据「五角大楼披萨指数报告」在当日下午6时34分的最新更新显示，平均客流量高于平均的薄饼店数量有所下降。

报告提到，「目前，五角大楼附近仅剩少数几家薄饼店回报流量高于平均值」，甚至连周边知名的餐酒馆「弗雷迪海滩酒吧」（Freddies Beach Bar）也显示流量低于平均。