Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法国阿尔卑斯山多宗雪崩 至少6名野外滑雪客丧命 　　

即时国际
更新时间：10:09 2026-01-12 HKT
发布时间：10:09 2026-01-12 HKT

法国东南部阿尔卑斯山滑雪胜地萨瓦省发生多宗雪崩，造成至少6名滑雪人士死亡。

法国商业调频电视台报道，萨瓦省境内的库尔舍瓦勒和拉普拉涅2家滑雪场周日（11日）分别发生3宗雪崩，共导致3名滑雪者遇难。其中一名死者为50岁左右的英国人，被救援人员发现时已死于2.5米厚的积雪之下。

相关新闻：
意大利雪崩2死多伤 强风阻救援 荷首都机场数百航班取消

法国东南部发生至少6宗雪崩，救援人员到场搜救。法新社
法国东南部发生至少6宗雪崩，救援人员到场搜救。法新社
法国东南部滑雪场过去周末雪崩频生。法新社
法国东南部滑雪场过去周末雪崩频生。法新社
法国气象预报员先前曾警告称，刚过去的周末雪崩风险较高。法新社
法国气象预报员先前曾警告称，刚过去的周末雪崩风险较高。法新社

事发前一天，3名滑雪者在萨瓦省境内的非雪道区域滑雪时遭遇雪崩身亡。

尽管气象部门发布雪崩高风险警报并警告不要进行野外滑雪，但这些死亡事件仍然发生。

50岁英滑雪客埋2.5米深雪下

根据普拉涅滑雪度假村发布的消息，周日发生的一宗事故中，约50岁的英国滑雪者在野外雪地滑行时被雪掩埋。

超过50名救援人员赶赴现场，经过近一个小时的搜寻，在2.5米深的积雪下找到了这名男子，但抢救无效身亡。

度假村还表示，救援队在库尔舍瓦勒找到了另一名被雪崩掩埋的滑雪者的遗体，但未提供更多细节。

至少发生6宗雪崩

此外，当地宪兵队周日表示，一名32岁的野外滑雪者在阿尔卑斯山脉上萨瓦省瓦洛尔西讷遭遇雪崩身亡。

上周六，法国阿尔卑斯山脉发生2宗独立的雪崩，造成3名野外滑雪者丧生。  

法国气象预报员先前曾警告称，刚过去的周末雪崩风险较高。萨瓦省官员周日上午记录到该省滑雪区至少发生6宗雪崩。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
21小时前
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
21小时前
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
影视圈
11小时前
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
投资理财
4小时前
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
影视圈
16小时前
阮兆辉儿子离婚丨阮德锵前妻曾封「江若琳师妹」 甘做家庭主夫被嘲捞唔掂 曾拥12座驾封败家星二代
阮兆辉儿子离婚丨阮德锵前妻曾封「江若琳师妹」 甘做家庭主夫被嘲捞唔掂 曾拥12座驾封败家星二代
影视圈
18小时前
央视发布《没听错！「南天门计划」正照进现实》的文章。
「南天门计划」要来了？ 十万吨级空天母舰+88架空天战机
即时中国
19小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
影视圈
17小时前
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
影视圈
21小时前