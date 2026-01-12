法国阿尔卑斯山多宗雪崩 至少6名野外滑雪客丧命 　　

法国东南部阿尔卑斯山滑雪胜地萨瓦省发生多宗雪崩，造成至少6名滑雪人士死亡。

法国商业调频电视台报道，萨瓦省境内的库尔舍瓦勒和拉普拉涅2家滑雪场周日（11日）分别发生3宗雪崩，共导致3名滑雪者遇难。其中一名死者为50岁左右的英国人，被救援人员发现时已死于2.5米厚的积雪之下。

法国东南部发生至少6宗雪崩，救援人员到场搜救。法新社

法国东南部滑雪场过去周末雪崩频生。法新社

法国气象预报员先前曾警告称，刚过去的周末雪崩风险较高。法新社

事发前一天，3名滑雪者在萨瓦省境内的非雪道区域滑雪时遭遇雪崩身亡。

尽管气象部门发布雪崩高风险警报并警告不要进行野外滑雪，但这些死亡事件仍然发生。

50岁英滑雪客埋2.5米深雪下

根据普拉涅滑雪度假村发布的消息，周日发生的一宗事故中，约50岁的英国滑雪者在野外雪地滑行时被雪掩埋。

超过50名救援人员赶赴现场，经过近一个小时的搜寻，在2.5米深的积雪下找到了这名男子，但抢救无效身亡。

度假村还表示，救援队在库尔舍瓦勒找到了另一名被雪崩掩埋的滑雪者的遗体，但未提供更多细节。

至少发生6宗雪崩

此外，当地宪兵队周日表示，一名32岁的野外滑雪者在阿尔卑斯山脉上萨瓦省瓦洛尔西讷遭遇雪崩身亡。

上周六，法国阿尔卑斯山脉发生2宗独立的雪崩，造成3名野外滑雪者丧生。

法国气象预报员先前曾警告称，刚过去的周末雪崩风险较高。萨瓦省官员周日上午记录到该省滑雪区至少发生6宗雪崩。