美国接管委内瑞拉 特朗普：不再有石油或资金流入古巴

美国总统特朗普11日在自家社交媒体Truth Social发文，指古巴多年来依靠委内瑞拉的大量石油和金钱生活，如今「不会再有更多的石油或资金流向古巴——归零！」



特朗普写道：「我强烈建议他们（和美国）达成协议，以免为时已晚」。他并表示，「委内瑞拉现在由拥有世界上最强大军队（迄今为止！）的美国来保护。」

相关新闻：生擒马杜罗｜特朗普：将「接管」委内瑞拉数年 拟开采石油储备购美货

美军1月3日突袭委内瑞拉，并跨境擒拿总统马杜罗夫妇，带到纽约法庭控告他们毒品相关罪名。特朗普早前表示，预计美方将「接管」委内瑞拉数年，并将开采当地庞大的石油储备，以一种「非常有盈利」的方式营运。

相关新闻：生擒马杜罗｜子代父报平安：在狱中一切都好 委内瑞拉支持者集会高官缺席