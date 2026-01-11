美国接管委内瑞拉 特朗普：不再有石油或资金流入古巴
更新时间：21:40 2026-01-11 HKT
发布时间：21:40 2026-01-11 HKT
发布时间：21:40 2026-01-11 HKT
美国总统特朗普11日在自家社交媒体Truth Social发文，指古巴多年来依靠委内瑞拉的大量石油和金钱生活，如今「不会再有更多的石油或资金流向古巴——归零！」
特朗普写道：「我强烈建议他们（和美国）达成协议，以免为时已晚」。他并表示，「委内瑞拉现在由拥有世界上最强大军队（迄今为止！）的美国来保护。」
相关新闻：生擒马杜罗｜特朗普：将「接管」委内瑞拉数年 拟开采石油储备购美货
美军1月3日突袭委内瑞拉，并跨境擒拿总统马杜罗夫妇，带到纽约法庭控告他们毒品相关罪名。特朗普早前表示，预计美方将「接管」委内瑞拉数年，并将开采当地庞大的石油储备，以一种「非常有盈利」的方式营运。
相关新闻：生擒马杜罗｜子代父报平安：在狱中一切都好 委内瑞拉支持者集会高官缺席
最Hit
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
2026-01-10 15:42 HKT
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
2026-01-10 09:00 HKT