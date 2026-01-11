生擒马杜罗｜传美军出动声波武器 委维安人员「头痛到爆炸」口鼻吐血

美军突击委内瑞拉并抓走强人领袖马杜罗（Nicolas Maduro），震撼全球。X平台流出一段维安人员的谈话内容，提到1月3日美军捉拿马杜罗时，用到会发出强烈声波的神秘武器，所有维安人员顿时感到头脑要爆炸，还有人流鼻血、吐血。美媒引述消息人士称，美军确实拥有「定向能量武器」，但这可能是首次在实战中使用。



白宫发言人莱维特（Karoline Leavitt）10日在X平台转发美国广播主持人内特（Mike Netter）的贴文，建议大家「停下手边工作来读一读」。内特的贴文是一名马杜罗（Nicolas Maduro）维安人员受访的内容，但他并未说明对谈2人的真实身分。

装备先进「每分钟开300枪」

该名维安人员描述，3日美军抓捕马杜罗夫妇时，完全没有任何征兆，也没有听见任何声音，突然间雷达系统毫无预警关闭，接着大量无人机盘旋上空，让维安部队「不知如何反应」。

之后有8架直升机抵达，约20名美军从直升机下来，他们装备非常先进，「不像我们之前对战的任何敌人」。马杜罗数百名维安人员毫无胜算，如遭大屠杀，「他们的射击又快又准，感觉像每名士兵每分钟能射300发子弹，我们什么都做不了」。

他还提到美军使用类似声波的武器，「突然间我感觉头部要从里面爆炸，我们都开始流鼻血，有些人还吐血，我们倒在地上，无法动弹」。

他说，美军20人未折损一兵一卒就「杀了我们数百人」，「我们完全无法和他们的科技及武器抗衡」。他警告想和美军对抗的人要三思，「他们根本不知道他们有多厉害，在我亲眼目睹这一切后，我再也不想和他们正面交锋，他们不是好惹的」。

目前无法证实这段谈话的真实性，白宫也未进一步说明莱维特转发贴文的用意。值得注意的是，委国日前称约100人在美军行动中丧生，与上述维安人员声称「数百人死亡」说法有出入。

定向能量武器或首次实战中登场

《纽约邮报》引述前美国情报消息人士指出，多年来美国一直拥有能利用微波或雷射光束摧毁目标的定向能量武器（directed energy weapons），但3日在捉拿马杜罗的行动中登场，可能是美军首次在实战中使用这类武器。该名消息人士称，这类武器能引发出血、无法行动或功能障碍、疼痛及灼热感等症状；此外，数十年来美军已发展出不同版本的定向能量武器。