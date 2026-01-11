Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马查多拟将和平奖「转送」特朗普 挪威诺贝尔研究所：不可转让或撤回

即时国际
更新时间：02:57 2026-01-11 HKT
发布时间：02:57 2026-01-11 HKT

委内瑞拉反对派领袖马查多（María Corina Machado）将于今周访问华盛顿，美国总统特朗普称「很期待与她见面」。早前被问及若马查多将诺贝尔和平奖颁给他，他会否接受时，特朗普表示：「我听说她想这么做，那将是莫大的荣幸。」挪威诺贝尔研究所表示，诺贝尔和平奖一经颁发，便不可转让、分享或撤回。

委员会：不可分享或转让予他人

挪威诺贝尔研究所在声明中指出，根据诺贝尔基金会章程，颁奖决定属最终及永久性质，并不设上诉机制；同时，负责颁发奖项的委员会亦不会就得奖者其后的言行作出评论。研究所强调：「一旦诺贝尔奖项公布，便不可撤回、分享或转让予他人，有关决定具永久效力。」

马查多周一在霍士新闻节目中接受主持汉尼提（Sean Hannity）访问时表示，若将和平奖颁予特朗普，将是委内瑞拉人民对美方拘捕总统马杜罗（Nicolás Maduro）的感谢行动。她回应是否已向特朗普提出相关建议时表示，有关安排「尚未发生」。

特朗普今周将与马查多会面。路透社
马查多称，若将和平奖颁予特朗普，将是委内瑞拉人民对美方拘捕总统马杜罗的感谢行动。路透社
特朗普则回应称，若马查多于下周在华盛顿会面期间正式提出，他将感到荣幸接受该奖项。特朗普过往多次表达对诺贝尔和平奖的兴趣，并曾将其与自身外交成就相提并论。

马查多曾任委内瑞拉国民议会议员，但在2024年大选前被亲马杜罗当局禁止参选。她其后支持一名代替候选人，该人被外界普遍视为在选举中胜出，惟马杜罗方面宣布胜选。独立观察组织对选票进行审核后，指出官方结果存在不规则情况。

 

