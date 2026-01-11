Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

印尼暂封锁马斯克旗下AI聊天机械人Grok 涉生成色情内容

即时国际
更新时间：00:46 2026-01-11 HKT
发布时间：00:46 2026-01-11 HKT

印尼政府周六宣布，暂时封锁美国富商马斯克（Elon Musk）旗下人工智能公司开发的聊天机械人Grok，因担心人工智能生成色情内容，成为全球首个禁止民众使用该AI工具的国家。

Grok被指生成色情内容

印尼通讯及数码部长哈菲德（Meutya Hafid）指，未经同意制作的色情伪造视频，严重侵犯了公民在数位空间的人权、尊严和安全。政府对此高度关注，并已传召公司代表作出解释。

近月来，欧洲及亚洲多国政府及监管机构亦对Grok涉及的性化内容作出谴责，部分地区已展开调查。xAI早前承认其安全防护机制出现漏洞，导致系统可生成不当影像，并于周四宣布，已限制影像生成及编辑功能仅供付费用户使用，以修补相关问题。

路透社
路透社

马斯克则在X平台发文表示，任何使用Grok制作非法内容的人，将承担与上载非法内容相同的法律后果。xAI回复路透社查询时仅以「传统媒体在说谎」作回应，而X方面暂未就事件置评。

相关新闻：马斯克Grok涉生成不雅内容 国际社会关注 法国印度要求回应

印尼拥有全球最多穆斯林人口，当地法律严格禁止网上传播被视为淫秽的内容。

