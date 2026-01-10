明州ICE执法击毙女子引发示威 警宣布集会非法一度拘留至少30人

美国明尼苏达州发生移民及海关执法局（ICE）人员执法期间开枪击毙37岁女子古德（Renee Good）的事件，再次激起民众不满，引发反ICE示威。该市警方宣布集会非法，至少30人被拘留后获释。



当地周五晚8时许，市中心最少2间酒店成为反 ICE抗议者的目标，数百人聚集在一间酒店附近，随后穿过市中心前往另一间酒店。他们打鼓、吹口哨，并用手电筒照射窗户，据报还有人「强行从巷道入口闯入酒店」。

相关新闻：明州ICE击毙女子 涉案警员手机影片曝光 连开三枪辱骂「婊子」

相关新闻：美司机拒受查图撞ICE人员 明尼苏达37岁女遭射杀触发示威︱有片

警方指冲突不断升级，有人「向警员、警车和路上的其他车辆投掷雪、冰块和石块」。酒店有财产损失，一名警员受轻伤但无需就医。

警方于晚上约10时15分宣布集会非法当地并发布了多项驱散令。发言人表示：「在明尼苏达州巡逻队和明尼苏达州自然资源部的协助下，至少有30人被拘留、传讯后获释。」

据报倡导团体周末在全美各地组织了逾1000场示威活动，要求ICE离开他们的社区。