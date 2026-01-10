Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国00后女导演金边堕楼亡 2友人涉暴力致死遭拘

即时国际
更新时间：17:51 2026-01-10 HKT
发布时间：17:51 2026-01-10 HKT

23岁中国籍女编导赖宇晴在柬埔寨金边坠楼亡，柬埔寨警方经调查后拘留其2名友人，包括印度籍男子JATLA SIDDARTHA及中国籍女子LI FANG，他们涉嫌故意暴力致人死亡。

赖宇晴于去年12月30日凌晨0时30分，在金边市一处民宅堕楼，随即送院，延至今年1月2日下午5时许伤重不治。

相关新闻：中国00后女导演金边坠楼亡 代表作《爱是一本书》

据警方调查，事发民宅底层为房东自住，1楼及2楼为出租房。1楼租给上述被捕男女，2楼则由一名法国籍男子承租。

监控画面显示，12月29日晚上11时22分左右，一名法国籍男子回到住所打开院门时，死者正站在门外。随后死者被带入屋内并进入楼上居住区。至12月30日凌晨0时30分左右，监控记录到楼上有人交谈声，其后死者从高处堕下，一名印度男子与中国女子随即下楼查看并扶起伤者。

头部与身体受严重撞击

医院出具的死亡证明显示，死者因头部与身体遭受严重撞击而身亡。警方并在案发现场栏杆上提取到指纹痕迹，作为后续调查证据之一。

赖宇晴祖籍福建，生于天津，曾在纽约、洛杉矶和多伦多留学。她曾以导演、演员、音乐人的身份参与多部短片及长片的制作，如短片《爱是一本书》曾担任2022世界民族电影节开幕影片，首部长片《潮汐低语》于入围第30届釜山国际电影节并举行首映。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
3小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
2026-01-09 13:18 HKT
执到手机手袋叉埋电完璧归赵 港女反口走数$3000报酬 兼做一无情举动 网民：好人难做｜Juicy叮
执到手机手袋叉埋电完璧归赵 港女反口走数$3000报酬 兼做一无情举动 网民：好人难做｜Juicy叮
时事热话
6小时前
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
影视圈
23小时前
前TVB「炫富男星」 面目狰狞闹配角  指口笃鼻狂骂：你同我出去！  卖楼投资拍戏压力爆煲？
前TVB「炫富男星」 面目狰狞闹配角  指口笃鼻狂骂：你同我出去！  卖楼投资拍戏压力爆煲？
影视圈
10小时前
怀疑老婆出轨鞋里装监听器，深圳男听到亲密声音持刀杀死情人。
深圳男暗放监听器老婆鞋内 惊传「亲密声音」捅死情夫囚终身
即时中国
7小时前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
2026-01-09 13:08 HKT
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
10小时前
《蒋中正日记》解封｜自揭香港嫖妓细节 早泄、染性病等露骨色欲内容曝光
两岸热话
3小时前
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
饮食
2026-01-09 13:18 HKT