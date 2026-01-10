中国00后女导演金边堕楼亡 2友人涉暴力致死遭拘

23岁中国籍女编导赖宇晴在柬埔寨金边坠楼亡，柬埔寨警方经调查后拘留其2名友人，包括印度籍男子JATLA SIDDARTHA及中国籍女子LI FANG，他们涉嫌故意暴力致人死亡。



赖宇晴于去年12月30日凌晨0时30分，在金边市一处民宅堕楼，随即送院，延至今年1月2日下午5时许伤重不治。

据警方调查，事发民宅底层为房东自住，1楼及2楼为出租房。1楼租给上述被捕男女，2楼则由一名法国籍男子承租。

监控画面显示，12月29日晚上11时22分左右，一名法国籍男子回到住所打开院门时，死者正站在门外。随后死者被带入屋内并进入楼上居住区。至12月30日凌晨0时30分左右，监控记录到楼上有人交谈声，其后死者从高处堕下，一名印度男子与中国女子随即下楼查看并扶起伤者。

头部与身体受严重撞击

医院出具的死亡证明显示，死者因头部与身体遭受严重撞击而身亡。警方并在案发现场栏杆上提取到指纹痕迹，作为后续调查证据之一。

赖宇晴祖籍福建，生于天津，曾在纽约、洛杉矶和多伦多留学。她曾以导演、演员、音乐人的身份参与多部短片及长片的制作，如短片《爱是一本书》曾担任2022世界民族电影节开幕影片，首部长片《潮汐低语》于入围第30届釜山国际电影节并举行首映。