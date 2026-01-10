Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄乌战争 | 俄动用「榛树」导弹 打击乌克兰能源设施

即时国际
更新时间：09:15 2026-01-10 HKT
发布时间：09:15 2026-01-10 HKT

俄罗斯军方昨日称，俄军向乌克兰境内目标发射中程高超音速导弹「榛树」，说这是对乌克兰能源设施及无人机制造基地发动的大规模夜间打击行动之一。

俄国防部说，这次打击是为了报复乌克兰去年12月底企图以无人机攻击总统普京的其中一处官邸。基辅已否认试图攻击位于俄国诺夫哥罗德州的普京官邸。

乌克兰外交部长瑟比加说，俄方动用「榛树」打击乌克兰利沃夫地区，打击地点「靠近欧盟和北约边界，对欧洲大陆安全造成严重威胁」，也是对美国和欧洲的「考验」。 

乌克兰利沃夫市市长萨多维9日表示，当天俄罗斯武装力量利用「榛树」导弹对该市的一处重要基础设施进行了攻击，设施的损毁程度是可怕的，不过没有造成人员死亡。

萨多维称，俄方发射的「榛树」导弹并未携带弹头，否则后果将更为严重。他还称，乌方雷达并未发现来袭的「榛树」导弹。一般情况下，如果发现导弹袭击风险，当地居民拥有将近半小时的时间进行躲避，但面对「榛树」导弹，反应时间不足十分钟。

萨多维表示，乌方目前未必拥有摧毁「榛树」导弹的技术。

「榛树」是俄罗斯研制的新型高超音速中程弹道导弹，可携带核弹头，能以10马赫的速度攻击目标。俄罗斯总统普京曾称，「目前尚无法拦截这种导弹」。

