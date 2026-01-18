Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

菲律宾宿雾垃圾山崩塌 累计36人遇难

即时国际
更新时间：10:53 2026-01-18 HKT
发布时间：10:52 2026-01-18 HKT

当地时间1月18日凌晨5时41分，菲律宾宿务市垃圾掩埋场塌陷事故最后一名遇难者的遗体被找到，该事故累计36人遇难。

新华社报道，菲律宾消防局周日（1月19日）在社媒发文称，当天凌晨5时41分寻获最后一名失踪者遗体，标志著事故发生近两周后，搜救和遗体搜寻行动宣告结束。

菲律宾中部宿雾市1月8日下午发生严重垃圾山崩塌事故，位于该市比纳利乌（Binaliw）的一个民营垃圾掩埋场，突然发生大规模坍塌，堆积如山的垃圾瞬间掩埋附近建筑物，将正在现场工作的110名清洁工人活埋。

数层楼高垃圾山压毁建筑物

事发于1月8日下午约4时17分，当时该私人经营的垃圾场正照常运作。目击者描述，原本堆积如山、高达数层楼的废弃物突然如山泥倾泻般向下滑，威力巨大，瞬间将下方的员工宿舍、办公室及仓库压毁。

有生还员工心有余悸表示，事发前曾有人向操作机械的同事大喊警告，但现场机器运作声音太大，警告声被掩盖，导致多人避难不及。

幸存员工：我以为要死了

31岁的杰洛德·安提瓜是垃圾掩埋场的办公室职员，他说，坍塌发生得非常突然，毫无预兆，而且当时天气晴朗。垃圾如雪崩般倾泻而下，摧毁了他的办公室，他设法爬过瓦砾和碎石堆逃了出来。

「我看到一丝光亮，就赶紧朝它爬过去，因为我害怕还会发生更多山体滑坡。」安提瓜告诉美联社说：「那真是太可怕了。我当时以为自己要死了，所以这算是我的第二次生命。」

搜救官员表示，所有死者和失踪者均为该垃圾掩埋场和废弃物处理设施的工人。

甲烷威胁 搜救困难 

宿雾市长内斯托尔（Nestor Archival）9日表示，由于垃圾场内部持续释放高浓度的甲烷气体，任何火花均可能引发大规模燃烧甚至爆炸，救援人员在动用挖掘设备及切割工具时必须极为小心，令搜救进度受阻。内斯托尔直言：「这不像一般的山体滑坡，垃圾堆底部非常松软，挖掘工作极具挑战。」

疑连日大雨酿祸 议员批设施管理不善

初步调查显示，宿雾一带早前曾受热带气旋及连日大雨影响，可能导致垃圾山地基松动。不过，有当地市议员质疑事故涉及管理不善，指出该处本应只是卫生掩埋场，实际上却演变成非法的开放式垃圾场。

在菲律宾的许多城镇，尤其是靠近贫困社区的地区，这类垃圾掩埋场和露天垃圾场长期以来都是安全和健康隐患的根源，因为居民们经常在垃圾堆中翻找垃圾和剩菜。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
渣打马拉松2026 ‧ 持续更新
01:39
渣打马拉松2026．持续更新︱选手指香港赛道具挑战性 田总中午见记者总结赛事
社会
30分钟前
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影视圈
13小时前
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
20小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
14小时前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
19小时前
特朗普四出点火令全球陷混乱 任期第二年警惕泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
特朗普四出点火令全球陷混乱 任期第二年警惕泡沫爆破 专家剖析对香港股楼影响｜林本利
投资理财
5小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
18小时前
六合彩搅珠结果出炉｜头奖$3100万 睇下幸运儿系咪你!
六合彩搅珠结果出炉｜$3100万头奖无人中 下期头奖基金增至4000万
社会
14小时前
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
2026-01-17 10:00 HKT
渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
社会
22小时前