菲律宾宿雾垃圾山崩塌 累计36人遇难

当地时间1月18日凌晨5时41分，菲律宾宿务市垃圾掩埋场塌陷事故最后一名遇难者的遗体被找到，该事故累计36人遇难。

新华社报道，菲律宾消防局周日（1月19日）在社媒发文称，当天凌晨5时41分寻获最后一名失踪者遗体，标志著事故发生近两周后，搜救和遗体搜寻行动宣告结束。

菲律宾中部宿雾市1月8日下午发生严重垃圾山崩塌事故，位于该市比纳利乌（Binaliw）的一个民营垃圾掩埋场，突然发生大规模坍塌，堆积如山的垃圾瞬间掩埋附近建筑物，将正在现场工作的110名清洁工人活埋。

数层楼高垃圾山压毁建筑物

事发于1月8日下午约4时17分，当时该私人经营的垃圾场正照常运作。目击者描述，原本堆积如山、高达数层楼的废弃物突然如山泥倾泻般向下滑，威力巨大，瞬间将下方的员工宿舍、办公室及仓库压毁。

有生还员工心有余悸表示，事发前曾有人向操作机械的同事大喊警告，但现场机器运作声音太大，警告声被掩盖，导致多人避难不及。

幸存员工：我以为要死了

31岁的杰洛德·安提瓜是垃圾掩埋场的办公室职员，他说，坍塌发生得非常突然，毫无预兆，而且当时天气晴朗。垃圾如雪崩般倾泻而下，摧毁了他的办公室，他设法爬过瓦砾和碎石堆逃了出来。

「我看到一丝光亮，就赶紧朝它爬过去，因为我害怕还会发生更多山体滑坡。」安提瓜告诉美联社说：「那真是太可怕了。我当时以为自己要死了，所以这算是我的第二次生命。」

搜救官员表示，所有死者和失踪者均为该垃圾掩埋场和废弃物处理设施的工人。

甲烷威胁 搜救困难

宿雾市长内斯托尔（Nestor Archival）9日表示，由于垃圾场内部持续释放高浓度的甲烷气体，任何火花均可能引发大规模燃烧甚至爆炸，救援人员在动用挖掘设备及切割工具时必须极为小心，令搜救进度受阻。内斯托尔直言：「这不像一般的山体滑坡，垃圾堆底部非常松软，挖掘工作极具挑战。」

疑连日大雨酿祸 议员批设施管理不善

初步调查显示，宿雾一带早前曾受热带气旋及连日大雨影响，可能导致垃圾山地基松动。不过，有当地市议员质疑事故涉及管理不善，指出该处本应只是卫生掩埋场，实际上却演变成非法的开放式垃圾场。

在菲律宾的许多城镇，尤其是靠近贫困社区的地区，这类垃圾掩埋场和露天垃圾场长期以来都是安全和健康隐患的根源，因为居民们经常在垃圾堆中翻找垃圾和剩菜。