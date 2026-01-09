特朗普关税｜美最高法院周五无公布判决 白宫：一旦败诉有方案续施关税

美国最高法院完成周五披露意见工作，但无公布对特朗普「全球对等关税」的裁判结果。美媒报道指，最高法院同日在其网站上表示，或会在14日（下周三）的例行庭审中公布已审理案件的判决结果，该日可能是关税案判决出炉的日子。白宫方面则称，相信法院会作出有利裁决，但亦已作出两手准备，就算败诉也有措施继续实施现行关税。

美国最高法院日程表显示，指定当地时间周五（9日）为「意见发布日」，外界关注可能针对华府的「全球对等关税」政策是否合法作出裁决，不过最高法院最终公布的列表中，并不包括关税案，代表法院不会在当日对该案作出裁决。

路透社报道，最高法院同日在其网站上表示，或会在14日的例行庭审中公布已审理案件的判决结果。换言之，届时或会是公布关税案裁决的日子。但情况就像周五（9日）一样，究竟法院最终会否发布关税案判决，目前仍无人能说得准。

特朗普关税裁决备受关注。 路透社

白宫经济顾问哈塞特（Kevin Hassett）同日接受CNBC访问时表示，相信法院会作出有利裁决。法新社

白宫经济顾问哈塞特（Kevin Hassett）同日接受CNBC访问时表示，相信法院会作出有利裁决，但处理关税政策的所有主要负责人同时做好两手准备，于8日透过电话会议，商议一旦最高法院裁定关税措拖无效，政府可以如何应对。他强调：即使败讼，政府也有许多其他手段达到「对等关税」的效果，而且基本上可以立即执行。

裁决核心锁定紧急权力

特朗普关税案的争议核心在于前总统依据1977年的《国际紧急经济权力法》（IEEPA）对部分国家进口商品征收关税的合法性。该法律原本用于应对国家紧急状态，但特朗普却以其应对贸易逆差和防止芬太尼等非法药物流入美国为由大举提升关税。

报道指，最高法院裁决的核心聚焦两大议题：第一，特朗普政府引用《国际紧急经济权力法》（IEEPA）征收关税是否越权，法院需厘清行政部门是否有权以此法律手段课税；第二，若这项作法不被认可，美国政府是否要向那些已经缴纳关税的进口商进行退赔。不过最终裁决也可能介于两者之间。

预测平台Kalshi称，法院支持现行关税手段的机率仅约28%。不过即使败诉，白宫仍有其他政策工具可用来实施关税，且不用援引该法案的紧急权力。

上千间企业发起诉讼

若最高法院裁定美关税政策违法，将对特朗普政府的核心经济政策造成重大打击，华府甚至可能须退还已征收的关税。路透社统计，依美国海关（CBP）资料，截至2025年12月14日，「面临退还风险」的IEEPA关税超过1335亿美元（10395亿港元）。

根据彭博，目前已有超过1000间企业针对关税问题对特朗普政府发起诉讼法律战，并要求退款。



