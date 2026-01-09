伊朗示威 | 各地网络中断 传至少45死逾2000人被捕 特朗普警告恐引美重击

伊朗民众不满生活成本飙升，示威潮持续扩大，现已蔓延全国，人权组织指至少45人丧命、数百人受伤，还有超过2000人被捕，监测机构则说伊朗各地出现网络中断现象。美国总统特朗普再次就伊朗骚乱事件发出威胁，扬言如再有示威者死亡，美国将对伊朗进行「严厉打击」。

示威浪潮蔓延全国

伊朗首都德黑兰西北部的阿亚图拉卡沙尼大道部分路段挤满人群与鸣笛支持的车辆。伊朗境外的波斯语电视台和其他社交媒体平台，也播出其他城市的抗议画面，包括伊朗北部的大不里士与东部圣城麦什赫德。

示威者与安全部队人员冲突。法新社

伊朗骚乱已蔓延全国。法新社

安全部队在街上向示威者施放催泪弹。法新社

特朗普再威胁会重击伊朗。路透社

今次示威浪潮是由伊朗货币里亚尔汇价暴跌至历史新低引爆，导致德黑兰商家于去年12月28日罢巿抗议，之后示威潮迅速蔓延全国，规模日益扩大。

流亡海外的反对派重要人物、前国王巴列维之子礼萨（Reza Pahlavi）较早前呼吁民众周四晚再度展开大规模示威。

高呼「独裁者去死」

其他影像画面显示，抗议群众在艾雅托拉卡沙尼大道反复高呼反政府口号，包括「独裁者去死」。

另一段影片显示，麦什赫德瓦基拉巴德地区一条主要道路也挤满抗议人潮；该处是什叶派伊斯兰教最神圣的圣地之一。

其他未经核实的社交媒体影片则显示，北部城市大不里士也出现大规模抗议，人群高呼「巴列维万岁」，历史名城伊斯法罕也有示威活动。

人权团体指控伊朗安全部队对示威者开枪，死亡人数正持续攀升。

伊朗官方：至少21死

当地媒体与官方声明指出，自骚乱开始以来，至少已有21人死亡，包括安全部队人员。

不过，挪威非政府组织「伊朗人权」按确认死亡的人数估算，安全部队至少射杀45名示威者，其中包括8名未成年人。

伊朗人权主任莫加达姆指，证据显示，镇压的规模与暴力程度每天都在加剧，有数百人受伤、超过2000人被捕。

追踪全球网络状态的组织NetBlocks周四指，实时数据显示，伊朗正处于全国性网络中断。」

特朗普：他们将付出惨痛代价

美国总统特朗普再次发警告称，若伊朗当局「开始杀害」国内参与抗议活动的群众，他将对伊朗采取严厉行动。特朗普在接受保守派电台主持人休伊特访问时表示：「我已让他们知道，如果他们开始杀人，他们在骚乱时往往会这么做，而且已发生很多骚乱，他们如果这么做，我们将出手重击。」

特朗普说，美国正密切关注伊朗发生的骚乱事件，他不确定「是否一定要追究某个人的责任」，但如果伊朗当局对相关人员死亡事件负有直接责任，「他们将付出惨痛的代价」。