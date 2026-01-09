Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

传特朗普政府研向格陵兰居民派钱　每人最多10万美元换加入美国

即时国际
更新时间：06:24 2026-01-09 HKT
路透社引述四名知情人士透露，特朗普政府正积极讨论一项前所未有的计划，建议向格陵兰居民一次性支付高额款项，以此诱使当地人支持脱离丹麦统治，进而加入美国。据报，美方官员曾探讨向每位格陵兰居民发放1万至10万美元（约7.8万至78万港元）不等的补偿金。若以该岛约5.7万人口计算，涉及总额最高可达60亿美元（约468亿港元）。

趁擒获马杜罗势头强推目标

报道引述知情人士指出，收购格陵兰的构思并非新鲜事，早在特朗普就职前，其助手已开始研究如何取得这个北极战略重地。然而，随着美军于1月3日对委内瑞拉发动突袭并成功擒获总统马杜罗，白宫内部认为目前地缘政治势头正盛，遂令收购格陵兰的讨论变得更具紧迫感。

消息称，白宫助手们正急于利用在委内瑞拉取得的「外交红利」，实现特朗普长期的领土扩张目标。有官员认为，若每人派发10万美元，对于只有5万多人的岛屿而言是一笔足以令当地民意转向的巨款，对美国财力而言亦完全可以负担。

拟借《自由联合协定》模式纳入版图

除了直接金钱收购外，白宫亦在讨论多种法律与外交途径，包括参考美国与帕劳、马绍尔群岛及密克罗尼西亚等太平洋岛国签署的《自由联合协定》（COFA）。在该框架下，美国将为格陵兰提供国防保护、邮递服务及贸易免税等基本服务，作为交换，美军可获准在当地自由行动并设立基地。

不过，此方案的前提是格陵兰必须先行从丹麦独立。目前丹麦及格陵兰自治政府已多次公开强调「格陵兰不卖」，丹麦更警告美方的野心将危及北约内部的团结。

