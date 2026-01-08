欧洲极端低温暴风雪夺7命 多国交通大乱｜图集

欧洲各地5日起遭遇冬季以来最强寒流，连续3天的暴雪、结冰和强风，不仅导致交通大乱，更造成数百个航班取消，严寒相关意外已夺走至少7条人命。

巴黎与阿姆斯特丹的机场受到最严重影响。荷兰证实，欧洲最繁忙航空枢纽之一的史基浦机场（Schiphol airport）取消逾700个航班，恐怕还会继续增加，超过1000名旅客被迫在机场过夜。

而在巴黎戴高乐机场（Charles de Gaulle airport）7日取消逾100个航班，奥利机场（Orly Airport）也有40个班次停飞。此外，布鲁塞尔机场7日取消40个航班，布达佩斯机场也有20个航班停飞。

法国本土近半地区发布大雪和黑冰（black ice）警报，后者即路面因低温结成透明薄冰的现象，部分区域禁止货车上路，要求司机在休息站等待通行许可。连接英国伦敦与欧陆的欧洲之星（Eurostar）铁路7日再度中断，导致大批旅客行程延误或被迫取消。

唔严寒全面肆虐 东北欧也受创

英国政府警告，未来几天该国部分地区仍将面临暴风雪，苏格兰已有数百所学校连续第3天停课，当地偏远社区甚至可能因大雪「完全孤立」。

东欧巴尔干地区近日遭遇大雪与洪灾，塞尔维亚6日发生电线杆倒塌事件后，迄今仍有数千人陷入断电困境。阿尔巴尼亚港口城市都拉斯（Durres）6日暴雨，导致数百间房屋被水淹，大约200人被迫撤离，但当地官员7日表示情况正在缓解。

北欧国家也陷入混乱，瑞典东部因大雪导致停电风险大增，西部城市哥德堡（Gothenburg）电车停驶，官员们警告民众尽可能待在家中，避免外出与驾车。

极端低温来临 大雪打破15年纪录

匈牙利国家气象局（HungaroMet）气象学家瓦斯科（Andras Vaszko）向法新社透露，首都布达佩斯遭遇15年来的最大降雪。气象预报显示，该国部分地区可能降至-20°C，邻国奥地利阿尔卑斯山区昨夜更出现-24°C低温。

匈牙利一名女性7日因车辆在冰面打滑撞车身亡。法国及波士尼亚也因为天气相关意外，分别导致5人与1人死亡。来自畿内亚的19岁少年卡马拉（Boubacar Camara）目前在巴黎郊区帐篷内过夜，他说：「只能继续撑下去，确保自己不会死掉。我们对寒冷束手无策，而我完全不习惯这种天气。」