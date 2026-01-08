明州ICE开枪射死受查女子惹民愤 民主党拟弹劾国土安全部长

美国明尼苏达州最大城明尼阿波利斯（Minneapolis）发生女子遭到美国移民与海关执法局（ICE）人员开枪杀害案，在多个城市引发抗议，认为ICE以驱逐非法移民的名义在各地造成伤害。一位民主党众议员决定向国土安全部（DHS）部长诺姆（Kristi Noem）提出弹劾表决，民主党目前席次足够，但需共和党个别议员帮忙才可通过，难度甚高。

相关新闻：美司机拒受查图撞ICE人员 明尼苏达37岁女遭射杀触发示威︱有片

廿新闻周刊（NewsWeek）报道，伊利诺伊州民主党众议员凯莉（Robin Kelly）在X平台上宣布：「我将对诺姆部长提出弹劾条款。我受够了。她把ICE 变成了恶棍势力（rogue force），他们违反宪法、拆散家庭，并留下死亡。」

遭枪击死亡的是37岁女子古德（Renee Nicole Good），在影片中，ICE试图开她的车门，她迅速开车避查，ICE干员立即对其开枪。

特朗普政府的联邦官员称，ICE探员为了自卫而开枪，甚至用「对付国内恐怖主义行为」这样的言词。目击者称，探员隔着挡风玻璃，直接朝受害者的脸开枪。