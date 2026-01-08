Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

明州ICE开枪射死受查女子惹民愤 民主党拟弹劾国土安全部长

即时国际
更新时间：21:56 2026-01-08 HKT
发布时间：21:56 2026-01-08 HKT

 

美国明尼苏达州最大城明尼阿波利斯（Minneapolis）发生女子遭到美国移民与海关执法局（ICE）人员开枪杀害案，在多个城市引发抗议，认为ICE以驱逐非法移民的名义在各地造成伤害。一位民主党众议员决定向国土安全部（DHS）部长诺姆（Kristi Noem）提出弹劾表决，民主党目前席次足够，但需共和党个别议员帮忙才可通过，难度甚高。

相关新闻：美司机拒受查图撞ICE人员 明尼苏达37岁女遭射杀触发示威︱有片

廿新闻周刊（NewsWeek）报道，伊利诺伊州民主党众议员凯莉（Robin Kelly）在X平台上宣布：「我将对诺姆部长提出弹劾条款。我受够了。她把ICE 变成了恶棍势力（rogue force），他们违反宪法、拆散家庭，并留下死亡。」

遭枪击死亡的是37岁女子古德（Renee Nicole Good），在影片中，ICE试图开她的车门，她迅速开车避查，ICE干员立即对其开枪。

特朗普政府的联邦官员称，ICE探员为了自卫而开枪，甚至用「对付国内恐怖主义行为」这样的言词。目击者称，探员隔着挡风玻璃，直接朝受害者的脸开枪。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
13小时前
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
时尚购物
6小时前
陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片
01:24
陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片
即时国际
34分钟前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
8小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
2026-01-07 16:37 HKT
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
影视圈
4小时前
谢贤细女谢婷婷一家四口闪现香港 带型男新欢、子女低调回港探亲 曝光奢华住处望维港景
谢贤细女谢婷婷一家四口闪现香港 带型男新欢、子女低调回港探亲 曝光奢华住处望维港景
即时娱乐
11小时前
百佳大派现金券！登记即拎 狮球唛/嘉顿/可口可乐/维达最少减$5 
百佳大派现金券！登记即拎 狮球唛/嘉顿/可口可乐/维达最少减$5
饮食
5小时前
00:57
李慧琼当选立法会主席 月薪跳升至逾21万元 享「LC 1」专用车牌 还有这些福利...
政情
6小时前
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
时尚购物
11小时前